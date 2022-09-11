【英女王逝世】走出戴妃陰霾揮別小三罵名　卡米拉獲英女王「正名」封王后

▲ 卡米拉獲英女王「正名」封王后。

英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）逝世後，查理斯三世於英國時間9月10日登基成為新國王，而其妻子卡米拉成為王后。卡米拉以往因為與查理斯的婚外情，以及戴安娜王妃之死，一直擺脫不了第三者的標籤，直至7個月前，女王始在登記70周年全國宣告上，鬆口將卡米拉「扶正」，希望她成為王后。

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查理斯三世9月10日於倫敦聖詹姆士宮正式宣誓成為英國國王，他發表聲明時，強調母親英女王是他無私奉獻的榜樣，同時他亦提到妻子卡米拉，

我的愛妻卡米拉的愛與幫助支撐我，自我們17年前結婚後，體現了她為大眾忠誠的服務，她成為我的王后，我知道她會帶來這個新角色所需要的堅定奉獻，這也是我一直極為依靠的。

▲ 卡米拉以親民形象獲得英女王認可。（The Royal Family facebook圖片）

卡米拉出生於1947年，24歲時與細她1歲的查理斯初次見面，就毫不避諱地開玩笑，提到查理斯祖父愛德華七世的情婦，就是其曾祖母Alice Keppel。其開朗及真性情令查理斯深受吸引，可惜由於卡米拉出身不夠高貴，而且不是處女，無法成為儲妃人選。最終卡米拉在1973年嫁予一名英國陸軍軍官，查理斯與戴安娜王妃則在1981年結婚。

不過，婚後兩人沒有斷絕來往，查理斯更於1994年承認兩人有婚外情，而查理斯與戴妃亦於1996年離婚，卡米拉自始背負了小三的罪名，受盡指責和謾罵。在戴安娜王妃車禍離世後，卡米拉更成了英國人的箭靶。

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與查理斯低調結婚

卡米拉在2005年嫁予查理斯時，只能低調地在溫莎城堡公證結婚，當時英女王都沒有出席結婚典禮，引發外界聯想。不過，隨著時日流逝，她以親民作風漸漸獲得公眾接納。

她除了處理各種王室公務，亦參加公開活動，提高人們對性虐待、動物福利等問題的認識，而且她說話不官腔，帶有調皮，有助消除王室拘謹的形象。民調機構YouGov今年4月至6月的調查顯示，有40%受訪英國民眾正面看待卡米拉。

直到今年2月，女王登基70周年，正式向全國宣告，她誠摯希望日後這名新抱被稱為「王后」（Queen Consort），讓卡米拉很感動。在查理斯三世的國王加冕典禮上，卡米拉穿著喬治六世王后以及伊莉莎白二世母親在1937年冠冕禮上所戴的王冠，一同和丈夫接受加冕。

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責任編輯︰王明芳