【疫情反覆】外圍經濟及金融市場承受風險進一步增加　陳茂波：擴大疫苗接種方能最大程度通關

▲ （林宇翔）

本港昨呈報新增9,787宗確診個案。財政司司長陳茂波今日（11日）表示，防控疫情與通關便利、保經濟之間不易平衡，認為只有管控疫情、擴大疫苗接種才有最大程度恢復通關、穩住經濟。

陳茂波在網誌指出，樓市受疫情反覆、金融狀況等影響。截至7月，住宅樓價比去年9月高位回落超過5%，今年首8個月的成交量，亦較去年同期下跌近四成。連同港股市況偏弱，都遏抑市民消費意欲，期待下月發放的新一期消費券，為市場注入超150億元、提振經濟。

他續稱，有效管控疫情是穩住經濟大局的最根本，如何能做到防控疫情，同時便利往還及保住經濟，是極具挑戰、不易平衡，強調現屆政府一直朝著這方向穩慎推進，進一步擴大疫苗接種，才會有更廣闊空間，最大程度恢復與境外的往還、穩住經濟、重啟發展動力。

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責任編輯：余思嵐