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【尾二一屆口罩小姐選舉】王丹妮首任選美評判　化身張敬軒粉絲揮手畀心心

娛樂 11:49 2022/09/11

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王丹妮任《尾二一屆口罩小姐選舉》評判。

王丹妮（Louise）獲邀任Viu TV選美真人騷節目《尾二一屆口罩小姐選舉》評判，Louise在後台見到一眾口罩小姐不時細心觀察大家，又上網做足功課加深對大家的認識，更在埋位前向評判之一的谷德昭取經，希望做個稱職的評判。
 
在節目開始前，ERROR成員以及同為評判的張敬軒都有踩台綵排，分別唱出《愛情值日生》和《騷靈情歌》，Louise即時化身成為小粉絲，在台下揮手、畀心心、更跟着唱歌，Louise笑言：「聽到令我心情好騷亂，聽到簡直小鹿亂撞。」

王丹妮與偶像張敬軒齊任評判。

留意佳麗眼神
 
Louise對於首次擔任《口罩小姐》的評判，開心地表示：「我好興奮和期待，但都有點緊張，有留意過這個選舉並已看過一眾佳麗的資料，好希望可以親身跟她們交流和了解，更想睇到大家在舞台上個人的風采以及別出心裁的演出。」
 
今次Louise特別留意一眾佳麗的眼神，直言：「口罩已遮蓋了一半臉容，但是眼睛始終是靈魂之窗，所以眼神中流露出的自信、面對鏡頭的體態、肢體語言都相當重要。」

及後，Louise補充由於今天是來睇靚女，為此作出精心打扮，她為自己介紹道：「特意以中性打扮來配合，今日睇得好開心，不停流口水，特別是泳裝環節十分吸引眼球，希望日後繼續有機會擔任評判，跟大家一起開心睇表演。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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