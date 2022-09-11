【羅文演唱會】陳潔靈憶羅文生前點滴　佩服羅記配合時代轉變不斷求突破

《羅文•傳承 全城紀念演唱會》將於下月15日假紅館舉行，YouTube頻道「健康·旦」找來其中一位表演嘉賓——與羅文共事多年的陳潔靈接受主持鄭丹瑞訪問。



陳潔靈形容羅文為香港演藝界最早期的舞台經典，他事事認真的態度、在舞台上對自己的要求及審美眼光，都為香港流行音樂奠下里程碑，是樂壇典範。在廣東歌未成為大氣候，演唱會並未像現在這麼多姿多彩時，羅文在舞台上運用服裝創作、表演時與身邊的「舞姬」共舞，大大提高觀眾的視聽享受。



她尤其對羅文「JUST FOR YOU」紅館演唱會印象深刻，認為羅文大膽地運用西方的音樂和舞蹈，加上他對傳統的戲曲有很深的鑽研，將兩種元素拼湊，成為香港一種很突破性的文化，指到現在香港樂壇也很難找到如此有魅力的人物。

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生命影響生命



陳潔靈與羅文的緣分緣於華星娛樂，當時除她和羅文，張國榮、梅艷芳也是同公司的藝人。之後陳淑芬創立恆星娛樂，繼續與羅文同公司，旗下藝人還有肥姐、草蜢等。

陳潔靈笑言羅文經常整蠱她，曾說笑地罵她：「成日都瞓！你驚以後無得瞓咩！？係咪一定要瞓到咁晏㗎啫！」但羅文窩心的舉動也不少，例如他曾在外國旅遊時，見到一隻很漂亮的手鐲，就特地買來送給陳潔靈。



陳潔靈指羅文是她其中一位恩師，當中一樣令她佩服的是，即使他已是個很有成就的藝人，但仍嘗試改變自己的唱腔。這提醒後輩不論甚麼時候，也要檢視自己，去配合每一個年代。陳潔靈表示：「音樂是生生不息，我們要承接羅文的傳統，再面向未來。羅文的傳承是香港音樂文化、舞台文化和藝術文化很重要的一環。」



陳潔靈相信生命影響生命，因為在人生的前半部分認識到羅文，羅文積極正向的態度也影響到她成為這樣的人。她最喜歡羅文的《幾許風雨》，因為比起其他歌曲的剛強，《幾許風雨》有一絲的倉皇，多了對人生的細味。



她稱「羅文散發的魅力，和舞台上的付出，是大家現在需要的動力。」並比喻羅文就像師父，他把自己的手藝留給樂壇，「我們需要把這些重新包裝再帶給觀眾，讓他們知道在之前已經有人為歌壇做了許多，我們值得為這個獅子山下感到驕傲。」

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