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【明星豪宅】請佈置達人設計田園風露台　張新悅2千呎大屋展現生活品味【多圖】

娛樂 12:51 2022/09/11

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張新悅搵專人打造田園風露台。

現年46歲的張新悅（Nicola）於2007年與區議員楊哲安結婚，婚後育有4名女兒，一家六口居於中西區的老牌豪宅。

丈夫跟老爺同為政商界名人，家裡的陳設當然別具氣派，而早前張新悅找專人為她打造田園風的露台，足見這位靚太甚具生活品味！

【撻出愛火花】張新悅重溫舊作2千呎豪宅曝光　四孩之母Nicola凍齡有道【多圖】

張新悅日前於小紅書分享一片段，原來她找來家居佈置達人Alice佈置大露台，只見露台擺放一張長餐枱，枱上擺滿白色及金色餐具。

另外有一些綠色植物作點綴，而超大露台更可遠眺美麗山景，露台旁邊更有不少水種植物，在這裡食早餐真是一流。

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而張新悅看到「變身」後的露台，難掩喜悅，當中她說：「嘩，好靚呀，好襯我件衫，好鍾意，這些是新鮮花。」她續說：。「綠襯金原來好靚，好elegant但又不會too  much。」

而佈置達人Alice即解釋：「今日整了一個田園風擺設，襯金色是想你有點儀式感，希望你鍾意啦，綠色是你最愛，」張新悅即開心道：「我直情融入當中。」

【明星豪宅】張新悅2000呎豪宅享大露台　靚媽Nicola謙稱屋企未算大

貴為4女之母的張新悅仍保養得非常好，她偶爾以名媛身份出席公開活動，而且活躍於網上社交平台，不時在網上分享生活點滴，也因此就令她位於中西區的2000呎大宅曝光。

張新悅一家六口。（取自instagram）

空間感十足

從其IG所見，全屋以白色裝潢為主，配以木製傢俬，走簡約風又不失氣派，而大廳空間感十足，廳中放置一大張梳化，牆邊放置一個米白色木櫃，地面鋪上白色的毛毛地氈。

同時，廳裡更放置大型健身器材及瑜伽球，相信張新悅不時做運動保持弗爆身型。

除客廳外，大宅內更設有偏廳，當中擺放了古色古香木櫃，至於4位女兒的房間也十分闊落，大女同二女各有一部蘋果電腦，兩姊妹有專屬學習區。

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花心思佈置

而張新悅曾回答媒體直言確實花不少心思佈置家居，但指該單位是租住，不是先置物業。

但是她不願透露每月租金金額，亦補充因為一家六口，所以此居住面積不算很大：「6個人在屋企，計埋都不是好多。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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