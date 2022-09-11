【酷熱天氣】環保署料今空氣質素健康指數達嚴重　明天起一連五日乾燥酷熱

▲ 本港地區下午大致天晴及酷熱。（陳永康攝）

天文台今日（11日）表示，正午時分，本港多處地區氣溫上升至約32度。高溫天氣持續，提醒市民補充足夠水分。環保署料今日稍後空氣質素健康指數達嚴重。

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環保署今日指，受乾燥的大陸氣流影響，本港今日天晴及持續酷熱，風勢微弱，不利於空氣污染物擴散，令區域背景污染水平上升。預測稍後部分監測站的空氣質素健康指數，可能達嚴重健康風險級別，未來數日空氣污染仍會處於較高水平

天文台預測本港下午大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨。今晚部分時間多雲，吹微風。展望一股乾燥的大陸氣流會在本周為本港帶來酷熱及晴朗的天氣。

根據9天天氣預報，明天大致天晴及乾燥，日間酷熱，局部地區有煙霞。周二至周五天晴乾燥，日間酷熱。

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責任編輯：余思嵐