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【明日戰記】曾俊華帶家人睇老友古天樂新片　幽默稱：曾太做咗古太

娛樂 12:54 2022/09/11

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眾所同知前財爺曾俊華喜歡睇戲，今日（9月11日）在個人社交平台透露，早前入戲院睇大熱港產片《明日戰記》，不過意相不到原來曾俊華私下與古天樂認識已久的老朋友。

曾俊華在社交平台上載多張與古天樂的合照，第一句寫道：「輪到我撐老友。」然而續稱：

前兩日拖埋曾太同囡囡入場睇《明日戰記》，睇到香港可以拍出一套場面咁浩大震撼嘅科幻片，睇到香港電影界仍然有人敢當追夢嘅冒險家，實在有一種莫明奇妙嘅感動。

《明日戰記》可以話係古仔從影以來嘔心瀝血之作，投資4.5億，是香港電影史上最昂貴製作，由籌備到拍攝長達十年，單是後期製作都用咗4年。在香港，電影嘅題材亦都是史無前例嘅，以未來2055年為背景，講述地球因為污染，四周都是會致命嘅有毒空氣，人類只能活在巨型天幕下逆境求存，提醒我哋要珍惜現有一切，不要不斷破壞地球環境。

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與古仔屬老朋友

之後，曾俊華表示與古天樂一早已相識：

打從我還在政府工作嘅時候，我就已經認識古天樂，佢一向好熱心社會公益，但不要求成為鎂光燈焦點，經常在背後默默地為社會做事。認識古仔愈久，你就會知道他是一個好有義氣嘅好人，尤其在香港電影業最低迷嘅時候，他出錢出力幫助電影業發展，是好值得大家尊重。

《明日戰記》以香港首套大型科幻片來說，即使有啲細節不完美，但絶對可接受，如果冇人敢踏出第一步，就唔會有下一步，唔會有拓展新領域嘅可能。正如電影裡面一句對白所講：「個結局係點，由我哋自己決定。」

最後，曾俊華更不失幽默地寫道：

#明日戰記
#古天樂
#曾太做咗古太
#個天可以灰 個地可以灰 我哋唔可以

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