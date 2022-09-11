【中華文化】蔡若蓮冀各界續推廣中國歷史和中華文化學習　培養學生具國家觀念

▲ （蔡若蓮fb）

教育局局長蔡若蓮今日（11日）表示，推廣中國歷史和中華文化學習，培養學生具國家觀念，對社會有承擔的新一代。

蔡若蓮在社文平台指，十分重視中國歷史和中華文化學習，配合中小學的課程宗旨，以「多重進路、互相配合」的方式推動中國歷史和中華文化教用，並通過製作學與教資源、籌辦多元化的活動等，支援學校教學。

她續指，為加深同學對歷史和文化的認識，提高學習興趣，營造積極的學習氛圍，今年會繼續舉辦「華萃薪傳──第二屆全港小學中國歷史文化常識問答比賽」，吸引近35,000名高小學生參加。參賽的同學都熟讀中國歷史、文化、地理和經典，表現出色。東莞同鄉會方樹泉學校、保良局莊啟程第二小學、保良局陸慶濤小學、英華小學及道教青松小學﹙湖景邨﹚晉身總決賽，競逐冠、亞、季軍殊榮。

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責任編輯：余思嵐