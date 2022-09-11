【英女王逝世】最後亮相手背瘀青發黑　醫生推測英女王疑患一慢性病

▲ 醫生推測英女王疑患一種慢性病。

英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）在英國時間9月8日逝世，享壽96歲，皇室並沒有公布她的死因。在她最後一次公開亮相，便是在6日接見並任命新任英國首相卓慧思（Liz Truss）。當時英女王身型消瘦，手背上有大片瘀青，有澳洲醫生推測，英女王可能患有一種慢性病。

▲ 英女王與卓慧思握手。(法新社)

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澳洲醫生Dr. Deb Cohen-Jones對英媒《每日郵報》指，當女王6日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）接見卓慧思並任命她為新首相時，照片上顯示手背上的斑，通常發生在心臟已經不能有效地泵血。醫生指這種可引起手背瘀黑的疾病，有可能是罹患周邊血管疾病（Peripheral vascular disease，PVD）。

PVD的症狀包括間歇性疼痛，可能表現為痙攣或肌肉疲勞、受影響的身體部位覺得冷、有麻木及針刺感。醫生稱：

它有時會導致心臟衰竭。如你的周邊循環很差，器官就沒得到良好的血液供應。 這可能是多個器官衰竭的徵兆。

醫生續說：「如女王真的患有這種慢性病，她會很痛苦，因情況看起來很嚴重。」不過，英女王最後一次露面的一天，仍然表現得精神奕奕，意志之強大令人難以置信！

其實英女王多次出席公開場合時，都戴上手套，因此無法得知手上的瘀青是從何時開始出現。

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責任編輯︰羅嘉欣