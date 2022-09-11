【兩地通關】河套檢疫區約4千房間供逆向隔離　鄧炳強：安排需時應盡早達成協議

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行政長官李家超早前指「逆向隔離」獲內地支持，將成立專班討論細節。保安局局長鄧炳強今日（11日）表示，要視乎雙方疫情發展，但逆向隔離安排需時處理，應盡早達成協議。

鄧炳強接受電視一個節目訪問時指，最主要是雙方希望逆向隔離這件事做到，為本港市民帶來便利，有關一些檢疫安排、實際操作細節可能都要先處理，例如工作人員是否要閉環工作是討論要點。

被問到整個河套醫院有14000個床位，但以房數計算，有說法是沒有太多，預期屆時傾妥，名額不會很多。他則稱，那裡大約有4千個房間、約1萬張床，這作為一個起點，說著有多少房間、床位，安排多少人前往，日後有需要會否再擴展有所保留的。現時是否可以利用河套做為第一步。

提到內地在周一會將檢疫酒店名額減半至一千，同步洽談「逆向隔離」，會否擔心一加一減，最後是個零，不合符成整效益。他則表示，要看整體雙方疫情，因應內地疫情，覺得這個階段否能要減一些是可理解。當疫情穩定，能夠多些人返內地是必然的，以前都是1千個名額提升至2千個，因應疫情及需要。

不是等內地情況有改善才討論，因為這些工作要提早做好，所以盡早做，有機會達成協議會最好，相信要時間處理

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記者：余思嵐