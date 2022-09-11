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【小家港爸】孩子等𨋢衝上隊頭捉唔住　港媽不滿被斥打尖：好多港爸都小家

育兒經 15:33 2022/09/11

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港媽認為不少港爸都很小家。

小朋友在外稍有差錯，家長往往成為眾矢之的。有港媽在社交平台投稿大呻，發現不少港爸都很小家，當小朋友扭計遇上港爸，他們多數不會直接表達不滿，而是態度很差地指桑罵槐和做小動作，反觀媽媽們見到自己手忙腳亂，都會分享自己經驗。

有港媽在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，她表示，自從做了媽媽後，接觸多了家長，發現很多港爸都很小家。之前曾與1歲半的小朋友上親子playgroup，頭幾堂小朋友未適應，到處跑和找玩具，由於課室很大，基本上小朋友獨個兒玩都不會有噪音。

雖然港媽有盡量抱孩子回去聽老師講課，但卻遭另一名爸爸怒視，該港爸更拉開欲與港媽小朋友玩的女兒，然後細聲地講：

唔識教就咪上堂啦！

港媽聽後感到不舒服，於是調了上課時間，小朋友適應後，已經可大部分時間跟到老師指令。

最新影片：

不滿被斥打尖

另一次與小朋友上playgroup後，港媽自己帶著孩子到停車場與爸爸會合，在等𨋢時，小朋友突一支箭向前跑，港媽已立即捉他回原位，整個過程只有10秒左右，卻被前面一名兩孩港爸大罵，

嘩！乜而家啲人扮走失個細路嚟打尖都得？

港媽明白被人打尖會躁，但如有不滿直接講「小姐麻煩排返去後面」會更好。指桑罵槐沒禮貌也不得體，若小朋友學了這種說話方式，會影響社交。

她再舉例，有一次小朋友扭計瞓地下，本來她已準備抱起小朋友到一邊不要阻路，怎料有港爸用BB車很大力撞過來，並得戚地向太太說「啲人以為條路係佢嘅就預咗俾人撞」。

港媽坦言，知道自己的小朋友是「甩繩馬騮」，但她從沒有遇過爸爸有不滿時會直接講，每次都是指桑罵槐和做小動作。反而媽媽會好一點，有時在公園或排隊時，見到她手忙腳亂都樂意幫忙。

帖文引起網民熱論，有同為家長的網民支持事主，認為某部分男人只喜歡自己的孩子，討厭其他小孩；不過亦有網民認為事主管教不善，與港爸是否小家無關。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳

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