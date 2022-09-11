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【科研成就】中大醫學院趙慧君教授獲AACC頒發臨床化學傑出貢獻獎　為首位華人女性獲此殊榮

社會 14:23 2022/09/11

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（CUHK Medicine fb）

中大醫學院化學病理學系教授趙慧君獲美國臨床化學協會頒發2022年度「臨床化學傑出貢獻獎」，表揚她在無創性產前診斷研究及應用的傑出成就，趙教授是首位華人女性臨床化學家獲此殊榮。

趙慧君教授最廣為人知的科研成就，乃利用DNA測序技術分析孕婦的血液樣本，以安全及準確地檢測胎兒是否患有唐氏綜合症，開無創性產前檢查之先河，免除孕婦因受入侵性檢測而流產的風險。這技術現已在全球多國（包括香港）獲採用為常規臨床檢測方法。

趙教授及其團隊更成功將DNA測序技術應用至癌症檢測，對全球醫學界及科學界有重要而深遠的影響。

趙慧君教授發表了190 多篇研究文章、獲多項國際研究大獎和約 280 項授權專利。 趙教授在2018 年和 2020 年獲世界權威科學期刊《自然生物科技》（Nature Biotechnology）選為「全球20位頂尖轉化研究科學家」。

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責任編輯：余思嵐

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