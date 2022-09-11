【校園欺凌】港大內地宿生疑遭拍打房門騷擾　校方已將涉事3宿生逐出舍堂

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香港大學出現內地宿生被騷擾事件。香港大學表示，對於有個別學生於酒後在舍堂內以不當言語及行為冒犯其他宿生, 高度重視, 在得悉事件後馬上展開調查, 已經決定對於觸犯舍堂行為準則的學生作出懲處, 將其逐出舍堂。

香港大學學生會學苑即時新聞社交平台專頁昨晚（10日）指，根據現場錄音，當時有宿生不斷敲打兩名非本地宿生的房門，並以普通話笑稱「我們出來玩呀」，「香港歡迎你」，其間一名非本地生多次哀求門外宿生「快走」，惟未被理會。

利銘澤堂宿生會代表表示，在接獲投訴後已聯同舍堂導師和相關同學作溝通，並向涉事宿生重申舍堂對「深夜噪音和騷擾」抱持零容忍的態度，涉事宿生已就事件向受影響學生致歉。

涉事三名宿生已被校方處分，其中兩名宿生被永久禁止住宿，一名宿生則被禁止住宿一個學期，校方並對另外兩名宿生作出警告。

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責任編輯：余思嵐