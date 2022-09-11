【走私凍肉】海關水警聯合檢200萬疑走私高價食材　拘捕44歲涉案男子

▲ （新聞處提供）

海關和水警昨日（10日）在西貢偵破一宗涉嫌利用快艇走私的案件，檢獲約400百公斤懷疑走私高價冷凍和牛牛肉，估計市值約200萬元。拘捕一名44歲涉案男子。



執法人員昨日凌晨發現數名可疑男子將懷疑走私凍肉從一輛7人私家車搬運至西貢岸邊的兩艘快艇，遂採取執法行動。行動中，海關扣查涉案私家車，並於車上及岸邊檢獲案中懷疑走私凍肉。



調查發現走私集團於中秋假期前夕，企圖利用快艇在深夜時分以螞蟻搬家形式偷運高價食材往內地以應付需求。海關會繼續加強巡查及打擊走私活動。



走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

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責任編輯：余思嵐