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【聲夢傳奇2】兩大女神對唱任暟晴撼贏趙小婷　Duncan刻服尷尬攬實JW合唱

娛樂 15:51 2022/09/11

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《聲夢2》兩大女神對唱。

《聲夢傳奇2》於昨晚（9月10日）中秋夜播映最新一集，由郭偉亮（Eric Kwok）率領的紅隊在頭兩輪團戰中順利勝出，不過來到第三輪「總監對戰」，陳奐仁（Hanjin）率領的藍隊終一洗頹風，以總成績89:61重擊紅隊贏回漂亮一仗！

昨晚的焦點除了兩大女神Jasmine跟Pamela對唱外，另外怕醜仔Duncan跟導師JW合唱時，主動攬著女方。

其實紅隊是集雖然落敗，但全集表現並不失禮；雖然「總監對決」輸了，但紅隊在另外兩個回合的對戰均是獲勝，只是上一集失分太多，才以致總成績輸給藍隊。

【聲夢傳奇2】Sabrina帶病上陣感觸落淚　趙小婷黃洛妍合唱有驚喜

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Jasmine與Pamela上陣

於開首兩個回合的對戰中，「兩大女神」紅隊Jasmine（任暟晴）與藍隊Pamela（趙小婷）合唱《喜歡你》及《情人》，穿上長版及短版粉色Ruffles泰山裙的Jasmine及Pamela，除鬥仙氣更大鬥唱功。

第四回合，藍隊派出Duncan X導師JW合唱《你最珍貴》。（TVB提供）

Duncan與JW對唱《你最珍貴》

最終二人獲得不少好評，被指勢均力敵，自稱唞氣聲被取笑似「吸塵機」的Jasmine，獲讚控制唞氣聲方面進步不少，資深音樂製作人黃尚偉大讚近乎完美：「係一個非常Mature嘅Performance。」

至於Pamela清脆甜聲獲唱片監製張佳添大讚「穩定、甜美、玉女、有力量」，最終Jasmine以三分險勝Pamela。

另外，先後跟女Dancer和劉詠彤大跳火辣熱舞、被封「攬女王」的Duncan（侯雋熙），今集繼續與導師JW（王灝兒）Sweet爆對唱《你最珍貴》，Ending來了個甜蜜擁抱之餘，JW還大摸Duncan面仔，拖人手仔兼摸埋心口，遭評審取笑「猴擒」。

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彭家賢與林奕匡超水準

其實Duncan排練期間全程硬軚，更遭導師林二汶嘲笑他似挾持人質。

雖然Duncan豁出去，但由於紅隊Zayden（彭家賢）與導師林奕匡（Phil）合唱的《安徒生的錯》有超水準發揮，更獲得連番好評，令Duncan飲恨落敗。

此外，紅隊總監Eric Kwok在最後一輪「總監對決」中，與愛將XiX跳唱《重口味》之餘，更使出側手翻及後空翻；Eric Kwok跳至汗流浹背兼現晒青筋，成功贏取全場熱烈歡呼聲。

48歲嘅Eric練到腳、大髀、膊頭、下腹同中腹全部都係震痛貼。（TVB提供）

【聲夢傳奇2】Duncan+Angel火辣貼身唱跳　藍隊絕地反擊Nicole化身壞女孩　

Eric Kwok老而彌堅

年屆48歲的Eric為是次演出苦練足足一個月，弄至腹部、膊頭及大腿「全身都是鎮痛貼」，更驚人的是就連「胳肋底」也遭殃：「我一世人未試過全身傷咁多地方」。

跳完激動至雙眼通紅的他，還大拋熱血Bite謂：「我細個夢想係打到一個後空翻。」雖然Eric瞓晒身，但最終仍不敵Hanjin與Janees（黃洛妍）的《閉目入神》，以7:18落敗該個回合。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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