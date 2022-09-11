【盡責爸爸】6旬父日做18小時不言苦　靠執紙皮供養4名女兒讀大學

▲ 6旬父靠執紙皮養大4名女兒。

新加坡一名好爸爸，靠執紙皮供養4個女兒讀大學，每日做18小時，由早上9時多開始，一直工作至凌晨3-4點，為的就是讓4個女兒有好的教育，最終她們都不負所望考入大學，其中兩人已畢業。

據新加坡傳媒報道，今年60歲的卓先生，曾經在街市賣菜，直至40多歲才轉行執紙皮，太太是洗碗工。育有4名女兒的他，靠住執紙皮及省吃儉用，每月賺取2千至3千元新加坡幣（約1萬2-1萬6港元）來為女兒供書教學，而女兒們都非常爭氣，

我兩個女兒都戴了四方帽，其中一名是護士，另外兩個女兒還在讀理工學院，我還需要繼續供她們讀書。

他又指，女兒都非常生性，有空都會來幫手，沒有嫌紙皮污糟，但怕爸爸辛苦，叫他不要做，不過他表示「我不做就手停口停。」而4名女兒放假的時候，都會外出打工幫補家計，減輕父親的負擔。

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執紙皮獲商家力撐

執紙皮雖然沒有影響他人的生活，不過卓先生仍受到附近的居民質疑，指他佔據公共空間，紙皮堆在購物商場的露天空地，導致環境髒亂。

慶幸卓先生獲商家力撐，「我認為沒什麼問題，他很快就把紙箱拿走，否則紙箱堆在店門口，看起來更髒更亂。」、「我覺得阿叔幫了大家的忙，尤其水果攤最多紙箱，他不收走，攤販還需要自己處理，很麻煩。」

對於居民的投訴，卓先生指會注意環境整潔，也會盡快將紙箱拆箱疊好，只是一個人忙不過來，紙箱會堆疊得較高，看起來像是數量很多，或引起居民不滿。

有時剛好商家下貨，紙箱很多，若沒人幫忙，我自己一個人又要收、又要拆，所以就會很慢，可能做到凌晨三四點。

他強調，日後將繼續做好本份，盡力維持環境整潔，不造成民眾困擾。

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責任編輯︰王明芳