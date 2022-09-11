  • 31°C
香港時間 : 2022911日 (週日) 16:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【代盡孝】扣減一半人工向員工父母發「孝心金」　00後老闆：中秋代盡孝

育兒經 15:50 2022/09/11

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

老闆表示，中秋節為員工向父母盡孝。

中秋節是一家團圓的日子，子女可向父母略表心意，不過若是被「代盡孝」，心情就未必好。近日內地海南三亞市就有一間公司的00後老闆，推出「代盡孝」福利，擅作主張把員工50%月薪作為中秋孝心金，存入員工父母的戶口，引發員工不滿。

近日微博流傳一張群組訊息截圖，位於海南三亞的一間資訊科技公司00後老闆，向員工發中秋節通告，指不少員工跟他一樣在三亞上班，無法與在老家的父母團圓，因此決定代員工向父母盡孝。

最新影片：

首先，他會代發「中秋孝心金」，扣起員工9月工資的50%，直接存入父母的銀行戶口。第二，他自資向員工父母寄出價值1600人民幣（約1815港元）的9中秋禮盒。

然而，老闆的政策引來大批員工不滿，認為這是強制性盡孝，「工資砍半我這個月花唄（類似「信用卡卡數」）都還不起了」、「00後當老闆果然魔幻」。

網民認為，扣掉50%人工實無法活下去，有人笑稱，希望以後老闆可以幫著贍養，一起盡孝。另有人質疑這是中秋禮盒的廣告，也不明白轉賬給父母如何處理稅務問題。點擊睇更多網民留言：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼︰https://bit.ly/3Aa0qvT

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【皇室母校】12歲王詩齡周身名牌赴英開學　讀安妮公主母校全年學費近40萬
13:24 2022/09/09
【皇室母校】12歲王詩齡周身名牌赴英開學　讀安妮公主母校全年學費近40萬
【外傭如家人】兒子婚禮感激印傭24年養育之恩　港媽從不呷醋︰生娘不及養娘大
13:40 2022/09/10
【外傭如家人】兒子婚禮感激印傭24年養育之恩　港媽從不呷醋︰生娘不及養娘大
【巴士爭執】大叔推年邁輪椅母上巴士　車長因一原因拒落斜板遭爆粗辱罵
今日 11:59
【巴士爭執】大叔推年邁輪椅母上巴士　車長因一原因拒落斜板遭爆粗辱罵

你可能感興趣

【皇室母校】12歲王詩齡周身名牌赴英開學　讀安妮公主母校全年學費近40萬
13:24 2022/09/09
【皇室母校】12歲王詩齡周身名牌赴英開學　讀安妮公主母校全年學費近40萬
【外傭如家人】兒子婚禮感激印傭24年養育之恩　港媽從不呷醋︰生娘不及養娘大
13:40 2022/09/10
【外傭如家人】兒子婚禮感激印傭24年養育之恩　港媽從不呷醋︰生娘不及養娘大
【巴士爭執】大叔推年邁輪椅母上巴士　車長因一原因拒落斜板遭爆粗辱罵
今日 11:59
【巴士爭執】大叔推年邁輪椅母上巴士　車長因一原因拒落斜板遭爆粗辱罵
家庭關係 職場文化 家庭教育 網絡熱話

最高瀏覽

【外傭如家人】兒子婚禮感激印傭24年養育之恩　港媽從不呷醋︰生娘不及養娘大
13:40 2022/09/10
【外傭如家人】兒子婚禮感激印傭24年養育之恩　港媽從不呷醋︰生娘不及養娘大
【早洩問題】約3成男士遭遇早洩困擾　醫生分析理想勃起持續時間
16:32 2022/09/09
【早洩問題】約3成男士遭遇早洩困擾　醫生分析理想勃起持續時間
【星光背後】炎明熹自爆曾到ViuTV見過花姐　Gigi今獲批准30歲前拍拖
15:47 2022/09/10
【星光背後】炎明熹自爆曾到ViuTV見過花姐　Gigi今獲批准30歲前拍拖