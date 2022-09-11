【明日戰記X飯戲攻心】古仔新片有望挑戰《寒戰II》冠軍寶座　林明禎想演《明日戰記》續集

▲ 《明日戰記》有望成為最賣座華語片。

兩齣話題港產片《明日戰記》及《飯戲攻心》，昨日（9月10日）破天荒舉行聯手謝票行動，發揮港產片團結力量。

由黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文主演，陳詠燊執導的電影《飯戲攻心》，由Ivana及林明禎任代表，聯同《明日戰記》總監製兼主演古天樂，帶領演員姜皓文、胡子彤、朱鑑然、吳肇軒、張文傑及羅浩銘，昨日兩個龐大團隊集結於圓方戲院，齊為港片出力宣傳謝票。

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▲ 《明日戰虎》票房達5千萬。（大會提供）

《明日戰記》挑戰《寒戰II》

《明日戰記》上映只兩周，港澳票房速破5000萬元，已經超越1992年上映的《審死官》總票房，排香港最賣座華語片第13位。

現時，香港票房榜最賣座華語電影排第12位是總收約5144萬元的《長江7號》，至於香港最賣座華語片冠軍為6682多萬元的《寒戰II》，從走勢看，《明日戰記》有望挑戰寶座。

至於另一套正在上映的香港電影《飯戲攻心》，上畫5日票房已過千萬。兩齣電影同時贏得不少讚譽，連日兩個團隊馬不停蹄兵分多路落力謝票。

古天樂為《明日戰記》總監製兼主角，他亦是電影《飯戲攻心》的投資者外，但原來古仔當初亦有份參演《飯戲攻心》其中一個重要角色。

說到《飯戲攻心》導演陳詠燊日前透露，原本安排古天樂以情人角色，介入Ivana與陳湛文兩人之間的感情，可惜古仔因檔期問題，未能抽空演出，但二人仍在戲中的彩蛋再續情緣。

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菀之明禎想與古仔合作

司儀問飾演豬豬的Ivana，在古天樂及陳湛文二選一，會如何選擇，Ivana凝望着古仔笑言：「好彩你話我係以豬豬身份來揀，本人答案就呼之欲出，但係如果豬豬答可能會話諗吓先﹗」

是次王菀之、林明禎與古仔同場，當然渴望有機會與古仔在電影上合作，司儀指因明禎害羞所以代為開口，古仔笑言：「如果《明日戰記》開續集就正啦﹗有佢兩個喺度，一隻窮奇，一隻刑天。」

林明禎以廣東話在場呼籲：「大家記住睇完《明日戰記》之後，帶你的家人、朋友去睇《飯戲攻心》。」

▲ 林明禎與王菀之為《飯戲攻心》謝票。（大會提供）

籌備拍《天梯》

觀眾表示感謝眾人努力拍出港產電影，鼓勵眾主創繼續努力，古天樂、王菀之、林明禎等均拍掌及點頭示好。

有觀眾更向古仔送上一個《明日戰記》燈籠迎中秋。有看過3次《明日戰記》的小朋友向古天樂提問，《明日戰記》會否推出電視遊戲，古仔幽默回應：「你知唔知有個《明日戰記》遊戲apps，知道就好了，年紀這麼小別打太多機。」

另外，有觀眾追問古仔，下一部上太空的電影何時推出，古仔認真回應：「上太空的那部電影《天梯》，正在籌備中，但不會很快。」觀眾問是否需要3年，古仔說：「差不多，但應該唔使咁耐。」

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感謝支持香港電影

之後，古天樂率領《明日戰記》團隊去到《飯戲攻心》場次謝票，古仔笑言：「中秋節快樂，今晚食完飯唔好咁快《飯戲攻心》，記得睇《明日戰記》。」

姜皓文說：「多謝大家支持香港電影，好的電影一定要珍惜。」胡子彤稱：「多謝大家入來支持《飯戲攻心》，跟住睇埋《明日戰記》。」朱鑑然：「多謝大家入來支持《飯戲攻心》，希望明日都會支持《明日戰記》。」

原來吳肇軒也有份拍彩蛋，不過最終剪掉，他說：「《明日戰記》我仲有畫面在裏面，希望大家可以多多支持。」張文傑：「中秋節當然睇完《飯戲攻心》要睇埋《明日戰記》。」羅浩銘：「我係空戰部隊，多謝大家支持香港電影。」

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