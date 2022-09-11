【疫情焦點】今日新增9033宗確診個案　多11名患者離世【不斷更新】

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生交代最新疫情。

【16:45】

張竹君指，疫情稍有回落跡象，但需觀察長假期後有否反彈

【16:40】

3間學校呈報個案，有個別班級須停課一周，分別兩間在元朗、東區小西灣。

十八鄉鄉事委員會公益社中學

天水圍香島中學

東區漢華中學

【16:39】

今日新增9033宗確診個案，包括129宗輸入個案。

【16:35】

九龍城環球護老院有限公司及深水埗杏林護老院有限公司有新增個案，有人需檢疫

九龍醫院胸肺內科一名63歲男子確診後，再多2名病人確診病，2人年齡約84歲，情況穩定，有2名病人被列為密切接觸者

【16:30】

李立業指，新增340名新冠病人需要留醫，新增8名病人情況危殆，12人情況嚴重。多11名患者離世，涉及8男3女，年齡介乎46至95歲，6人未曾完成3針新冠疫苗。

92歲男病人，打3針，心臟問題

92歲男病人，打3針，發燒

95歲女病人，發燒氣促

80歲男病人無打針，氣促

92歲男病人打2針、咳嗽

【TOPick診症室】骨科醫生拆解椎間盤治療 有何患者須考慮手術處理？

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記者：余思嵐