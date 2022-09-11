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【3區污水陽性】涉九龍城何文田邨及深水埗海麗邨等多個屋苑　派16萬個快測包

社會 17:16 2022/09/11

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熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

（陳國峰攝）

政府今日（11日）表示，九龍城、深水埗及元朗污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約16萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試

九龍城區 — 何文田邨及常樂邨

深水埗區 — 海麗邨

元朗區 — 天悅邨及天澤邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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記者：余思嵐

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