【尾二一屆口罩小姐選舉】網民不滿「聞西」撼贏「師姐」　梁茜童飽受大胸之苦被誤解【多圖】

▲ 「聞西」梁茜童奪《尾二一屆口罩小姐選舉》冠軍。

ViuTV選美真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉》總決賽在昨晚（9月10日）播出，眾佳麗施展渾身解數爭奪三甲寶座、最佳自選造型獎和網絡最受歡迎大獎，獎金獎品超過25萬港元。

今屆大會評判團包括: 谷德昭、張敬軒和王丹妮。節目內容豐富，包括自選表演、問答及泳衣環節。此外，評判之一的張敬軒和ERROR亦分別演唱了《騷靈情歌》和《愛情值日生》等。

經過一輪比賽後，冠軍為060號「聞西」梁茜童，亞軍是021號「MK」黃僥霖，季軍為068號「馬小玲」張可盈。

至於被視為大熱之一、曾參選世界小姐的「師姐」王詠珩卻三甲不入，但獲頒「最佳自選造型獎」，以及之前已奪「網絡最受歡迎獎」。另一人氣佳麗「Triple May」鄭杞瑤大熱倒灶，只排名11名。

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網民質疑梁茜童資格

因為具觀眾緣的「師姐」王詠珩未能奪冠僅獲第4名，而且「聞西」梁茜童之前曾上ViuTV節目、ERROR成員193（郭嘉駿）主持的《晚吹-戀講嘢》，因此不少網民提出質疑，認為造馬，並到ViuTV官方facebook專頁派嬲表不滿。

梁茜童在個人IG Story分享喜悅，寫道：「FB都唔敢開 要多謝嘅人好多」同時對於賽果質疑，她寫道：「想講嘅野（嘢）亦好多 暫時只係講丁造馬嘅話我一定唔會贏 所有人都好努力 Please spread love」

▲ 《尾二一屆口罩小姐選舉》

身材驕人當ＫＯＬ

其實現年25歲的「聞西」梁茜童早於2015年因為一張在「高桌晚宴」（High Table Dinner）上所拍的照片在網上流傳而成名。

事因照片中的她穿上低胸晚裝，豐滿上圍表露無遺，因此被網民注意，開展其KOL之路，以「梁西童」之名開IG帳戶，追蹤人數已有14萬8千人，同時也兼網店店主。

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被誤會水性揚花

不過，西童《晚吹-戀講嘢》受訪時曾講上圍豐滿之苦，直言：「會被說是『臭雞』，覺得我就是淫蕩的代表。」並表示亦曾因身材豐滿，被誤會她水性揚花。

她指，有流言指她跟男友會分頭「獵食」：「之前住宿舍跟男性朋友較為要好、一起外出飲酒，就會傳出我跟對方發生過關係，我會先事跟男友講最近有這些傳聞，亦會說『你看他樣子就知道不可能』，我們兩個都好信任對方。」

雖然如此，但她亦表示二人亦出現過不信任的問題：「會經常聽到別人說在哪裡見到我男友、他很好玩、跟他飲酒好開心。也有一秒懷疑過，但之後就沒有了，始終在一起這麼多年。」並無奈地表示：「人言可畏，最重要互相信任，信任就像紙一樣，皺了永遠也無法變直。」

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