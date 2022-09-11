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【如廁習慣】如廁超過20秒是前列腺病症警號　3大問題檢視排尿習慣

醫生診症室 17:21 2022/09/11

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如廁時間原來與身體健康息息相關。（iStock圖片）

如廁超過20秒原來是身體響起警號！大多數人都不會留意自己如廁的情況，但原來排尿時間和姿勢都會影響健康，尿液流速差異可能暗示出現膀胱炎、膀胱結石等前列腺病症。

據外媒報道，數年前，美國頂尖學府喬治亞理工學院的團隊以高速影像分析發現，大多數體重超過3公斤的哺乳類動作，都會在約21秒內完成排尿。

最新影片：

美國密根州護理學院博士兼執業護士Janis Miller，接受健康雜誌《Well and Good》採訪時指出，如果發現自己排尿時間總是明顯地少於或超過20秒，就需要檢視一下排尿及生活習慣：

1. 是否喝了足夠的水？

2. 是否給予自己足夠時間如廁？

3. 使用廁所的頻率，即是否去得太密或忍尿忍太久？

她指出，尿液流速可以預示健康問題，包括膀胱結石、膀胱炎，甚至前列腺問題，因此監測如廁習慣重要。

此外，英國倫敦醫生診所（London Doctors Clinic）的醫生Preethi Daniel亦指出，許多人為避免接觸其他使用者留下的體液，會選擇蹲在坐式馬桶上，但這樣做是弊多於利，因若沒有清空膀胱，身體就會暴露在潛在的有害細菌中，導致尿液感染，蹲姿甚至會引發盆底功能障礙等併發症。

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責任編輯︰羅嘉欣

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