【育兒矛盾】媽媽讓2歲兒自行進食遭反對　奶奶堅持剪碎餵：我養個仔30年都錯？

▲ 育兒都要與時並進。

新抱與奶奶的育兒概念不一，隨時發生家庭問題。一名台灣媽媽就在討論區Dcard上發文，希望嘗試讓2歲兒子自行進食培養他獨立性格，但卻遭奶奶極力反對。奶奶指一定要將食物剪碎、有骨的食物就去骨，再由大人餵食，年紀太小不需要自行吃飯。

該名台灣媽媽更遭奶奶責罵「我養個仔30年嘅觀念都係錯！？」令她大感無奈。而當奶奶見到小朋友自行食飯，就會立即幫忙並批評新抱沒有幫忙餵食。

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媽媽認為，2歲幼童應該要有自行進食的能力，就算不懂都要把握機會讓小朋友練習，不應因小朋友未學會自行進食而剝奪練習的機會。「都兩歲了，要讓他有機會練習自己吃吧」。帖文一出，網民認為兩代的育兒矛盾很常見。更有人認為奶奶的做法已是上一輩的事，不應套用在現代育兒。

長期食剪碎食物影響口腔發育

聖雅各福群會樂寧兒童發展中心言語治療師鄭家雯過往接受TOPick訪問時，有初小學童從小被照顧周到，每餐要進食的食物都是被家長預先切碎或剪碎，以致他的咀嚼機會不多，口腔肌肉沒有得到適當的訓練。自他升上小學後，午餐在學校吃，食物當然不會被剪碎，他才能夠練習咀嚼，起跑綫遲了，他追得辛苦。

鄭家雯又指小朋友自6個月大開始長出牙齒，家長在此時為孩子引進固體食物，令到他們多進行咬、吞、咀嚼等動作，這個過程有助訓練其口腔肌肉。說話與進食都是使用同一組肌肉，因此進食固體食物除了能夠幫助發展咀嚼能力，也能夠幫助孩子發出較複雜的音。

給家長的建議

有家長以為剪碎食物，有助小朋友易於進食，縮短用餐時間。鄭姑娘認為，幼兒起初吃長條形狀食物如意粉、麵或菜等，的確需要花較多時間咀嚼咬碎。其實只要家長給予耐性，孩子有機會練習咀嚼，漸漸地吃得愈來愈快，最終達到如一般人的正常咀嚼速度。反之，若然家長經常把剪碎的食物給孩子吃，會影響寶寶發展咀嚼能力，造成其口部肌肉發展遲緩。

以下為衛生署為不同年紀的嬰幼兒提供不同質地的食物建議：

約6個月：幼滑的糊

7-8個月： 稠糊和泥溶狀食物

9-11個月：有顆粒的泥蓉食物，如菜肉粥

1歲-1歲半：軟飯、切碎的肉和菜

1歲半-2歲：略為切碎的家常餸菜

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責任編輯︰王明芳