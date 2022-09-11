【食用安全】外賣吞拿魚壽司疑現寄生蟲　網民憂心求醫：食咗會唔會生蟲

▲ 有網民外賣吞拿魚壽司，疑發現寄生蟲。

不少人喜歡吃刺身壽司，但有網民最近就在社交平台發文，表示在尖沙咀外賣吞拿魚壽司，懷疑發現白色寄生蟲，惟家人撥開照食，令事主大為擔心是否吃下後會「生蟲」，引起網民熱議。

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據Facebook群組「香港壽司刺身關注組」，有女網民表示在尖沙嘴商場一間高檔超市，購買了一盒價值198元的外賣壽司，並發現一塊吞拿魚片上，疑似有一條狀似寄生蟲的白色物體。事主於是在網上發問：「想問問吞拿魚上面係筋定蟲蟲啊？唔係太識分」。

▲ 網民懷疑魚生上有蟲。（圖片來源：Facebook群組「香港壽司刺身關注組」）

帖文引來網民熱議，有網民就認為刺身上的條狀物是蟲；也有網民詢問事主，該條狀物是否會郁動，事主就回覆稱不會郁動。而她亦有表示家人照撥開食用：「我估佢應該死咗了，我有撩下佢，都唔用⋯⋯屋企人撩走咗就食，唉」。點擊睇更多網民留言：

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事主其後再更新帖文，表示已向醫生求診，並獲醫生回覆指出：「醫生話其實魚生好多都有蟲，但落到胃已經會比胃酸揦死咗，所以唔使太擔心。反而係驚蟲卵同淡水魚嘅肝蟲多啲。」

魚生內寄生線蟲暴增283倍

華盛頓大學一項研究發現「海獸胃線蟲」在53年間增加283倍。線蟲可以在各種海魚及魷魚種類中找到。

威斯康辛大學水海洋學教授伍德表示，線蟲對人類健康風險不高，海鮮加工商及壽司師傳一般都會將線蟲挑走，線蟲的長度可達2cm。但如果人類將線蟲吃下肚，寄生蟲或會侵入腸壁，引發食物中毒。

患者會有噁心、胸悶、嘔吐、腹瀉及呼吸困難等症狀，嚴重甚至會引發腹膜炎。在大部份情況下，線蟲會在幾天後死亡，症狀就會消失。

食安中心教減低寄生蟲風險方法

食安中心曾教路，有一些措施可以有效地減低在剌身中寄生蟲的風險。注意事項如下：

1. 把供生吃的魚類在-20°C或以下冷凍7天；或在-35°C冷凍約20小時，以消滅寄生蟲。

2. 相對野生捕撈，在良好的寄生蟲防控體系下養殖的魚類（例如養殖的三文魚），感染寄生蟲的風險亦可有效地得以控制。

3. 不想從水產感染寄生蟲，最好是吃徹底煮熟的水產。

4. 高危一族，包括長者、幼童、孕婦和免疫系統較弱的人士，尤其不應吃未經徹底煮熟的水產。

5. 酒、醋、日式芥辣、黃芥辣及香料等均不能殺死寄生蟲。

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責任編輯：羅嘉欣