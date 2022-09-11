【胰臟癌】男子打嗝一個月求醫揭患胰臟癌　早期病徵不明顯一文看6大徵兆

▲ 一文看胰臟癌6大徵兆。

身體長期出現某種徵狀，竟然可能是一種警號。台灣一名76歲男子維持打嗝（打思噎）一個月，求醫後服用腸胃藥未有改善，再接受詳細檢查，竟發現患上胰臟癌，且癌細胞已轉移至肺部和肝臟，病情不樂觀。醫生指出，男子經常打嗝，是由於胰臟腫瘤壓迫腹部橫膈膜神經所致，呼籲民眾腸胃道出現異常，食藥半個月後無改善，就要盡快求醫。

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據台灣媒體報道，台灣彰化縣一名76歲陳姓男子，嗜甜並有糖尿病史，近年有節制飲食、定時服藥及運動，血糖控制得很好。直至3個月前，男子開始經常打嗝，即使嘗試不同方法也沒有改善，無論是空腹或飯後都會打嗝，於是他就去求醫。

醫生詢問其飲食習慣，男子表示自己多菜少肉，少食糕餅糖果。醫生判斷他是腸胃不良，惟陳男服用處方藥物一星期後仍未見改善，覆診做腹部超聲波，發現他的胰臟有腫瘤，病情已至第4期。

台灣的衛福部肝膽腸胃科醫師蔡安順指出，胰臟癌患者一旦腫瘤漸大，有機會壓迫腸胃道，令患者容易感到脹氣甚至腹瀉，當壓迫到橫膈膜，就可能出現上述男子的打嗝症狀。蔡安順提醒，如果腸胃不適，求診後服藥1至2星期也沒有改善，就要覆診，接受仔細檢查。

以下是6個胰臟癌常見徵狀：

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胰臟癌位置隱蔽 初期病徵不明顯

據醫管局資料，胰臟是位於腹腔深處的腺體，位置在胃及背脊中間，連接十二指腸，屬於消化道器官。主要功能是分泌消化酶幫助消化，以及製造胰島素調節血糖。

胰臟藏於腹腔深處，在胃部與大小腸等器官後面，而胰臟癌是入侵性強的癌症。由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使是每年定期接受身體檢查的患者，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌。

因此，不少患者到癌症晚期才察覺患病，以致耽誤治療，影響生存率。即使可進行手術切除，病人存活時間也其他癌病患者短。

以下是台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘，提倡3招可有效降低患胰臟癌風險：

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責任編輯：羅嘉欣