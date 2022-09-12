【MIRROR成員】盧瀚霆+呂爵安同日更新IG限時動態　粉絲：知你哋安好就夠了

MIRROR首個紅館演唱會於上月25日舉行，先後於綵排及正式演出期間發生多次發生意外。MIRROR成員先後在社交平台開腔，部份成員也有相隔一段時間後陸續上水更新IG限時動態，向一眾粉絲報平安。

在昨日（9月11日）追月，「教主」盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）分別於下午、晚上更新IG限時動態，粉絲也對「登神CP」同日上水感高興。

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教主貼藍天白雲

在昨日下午，教主在IG限時動態分享了一張藍天與白雲的照片，不過就未有寫下任何字句。

一眾神徒也把教主的限時動態截圖再分享，並寫下不少打氣說話，「撈豬，當我們的心擁有蔚藍的天空，一切都會變得有可能的」、「溫暖的盧瀚霆、多謝你讓我們知道你安好」、「撈豬，好掛住你，希望你今日心情同天氣一樣咁好，倒數19日」。

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Edan接力

在追月的晚上，Edan就在IG限時動態上載月亮，同樣未有寫下任何字句。由於內容、時間有所呼應，也令粉絲聯想到「登神CP」的默契。

粉絲大表掛念MIRROR、登神之情，「多謝你哋上水大家只知你哋安好就夠了 祝追月快樂」、「好掛住好掛住登神」、「繼續抱有希望 等待月滿團圓」、「今日兩個一齊上水 一齊影個天 好浪漫呀」、「以前一直以為好平常嘅事 而家卻變得又期待又興奮 感恩你哋努力嘅走出陰霾」。

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偶爾「上水」

在演唱會發生意外後，教主、Edan也逐漸更新社交平台。在8月23日，教主所上載的IG限時動態是一張其家中時鐘的相，時間顯示是11時20多分，但他未有寫下其他字句。神徒們就把教主最新的IG限時動態截圖分享，寫道：「23號23點23分 2323天使數字」。

教主又曾上載了愛犬Amber的短片，並寫上「night time」。

在8月30日，Edan分享多張近日的生活日常，有看書、買書、看電影及吃榴槤，其中一張雖然把內容模糊處理，但有眼利網民認得出這本書籍為日本哲學家岸見一郎及古賀史健的作品《被討厭的勇氣》。此外，Edan還親自購票到荃灣戲院欣賞《膠戰》拍檔岑珈其主演的電影《緣路山旮旯》。