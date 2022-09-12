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【刷單騙案】38歲女墮網上刷單騙案　失款12.5萬元

社會 10:16 2022/09/12

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38歲女墮網上刷單騙案，失款12.5萬元。（資料圖片）

警方昨日（11日）晚上約11時半接獲一名38歲非華裔女子報案，指早前回應陌生人發出的招聘信息，透過充當網上刷單員，於購物平台以點擊購物推高商家名氣來賺取佣金。

初步調查顯示，受害人按指示先後將約12.5萬元存入對方指定的兩個帳戶以作平台購物之用。惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，於是報案求助。案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。

警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。

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責任編輯：李榮忠

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