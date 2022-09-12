【MIRROR成員】王智德後援會派物資給長者送暖　 Alton轉發留言以你們為榮

▲ 蛋白粉好有心！

人氣男團MIRROR自早前演唱會發生意外後，全體成員停工兩個月，不過近日各成員的心情都慢慢回復，各有出Post分享動向。

而已，有指早前因受紅館的嚴重意外影響，傳ViuTV有意把姜濤、陳卓賢（Ian）主演的《季前賽》延期播出。不過近日有指邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）主演的《野人老師》落實於10月3日播出，比《季前賽》更先播出，似乎MIRROR成員將會逐漸復工！

【MIRROR成員】Stanley新劇《野人老師》搶閘播 傳姜濤Ian成對撼TVB台慶劇武器

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粉絲舉行慈善活動

至於即將在本月21日踏入33歲的王智德（Alton），便獲一班粉絲「蛋白粉」舉行生日分享快樂打氣行動，為中秋佳節關愛長者慈善活動，一班「蛋白粉」化身義工小隊到石硤尾的膳心小館協助分發物資。

他們說：「經過一共兩日既服務，我哋合共派發咗500份飯盒、月餅、水果及福袋為區內既弱勢社群及長者送上溫暖。」從相中所見，一班「蛋白粉」在物資上貼上Alton的貼紙，又擺放偶像的大型宣傳板，齊齊落力派發物資給有需要的長者，令他們得到溫飽及感受到節日的溫暖，認真有心。

見到粉絲如此有心，Alton亦有轉帖文，並留言：「Proud of you guys」 ！相信這些慈善活動對於Alton來說是最好的生日禮物。

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