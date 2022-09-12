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【兒童接種】港大研究兒童打2針防中、重症成效達9成　專家籲家長帶子女接種

社會 10:52 2022/09/12

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港大研究兒童打2針防中、重症成效達9成，專家籲家長帶子女接種。（資料圖片）

港大研究發現，兒童及青少年打兩劑復必泰或科興疫苗重症保護率逾9成。港大兒科臨床助理教授陸俊文表示，不論接種那一款疫苗，接種兩劑疫苗後，預防感染後入院的有效率達至少8成，防中、重症成效更達9成，惟若果只打一針，成效就較低。他建議家長，安排子女最少應接種兩針。

陸俊文今日（12日）在一個電台節目表示，疫苗能夠預防肺炎、腦炎，以及需要插喉、氧氣治療和進入深切治療部甚至死亡的中、重症情況，研究發現發現3至18歲接種兩劑復必泰或科興，預防中、重症成效分別為93.1%和95.8%；惟若只打一針，復必泰與科興的防中、重症成效則分別為84.6%及33.5%。

陸俊文指，研究顯示打兩針以上始具足夠保護力，呼籲家長「唔好只係諗住打一針」；至於第三針的研究，他指由於研究的6.8萬位兒童及青少年，在研究期間並無出現與新冠相關的住院或中至重症，遂未能計及第三針成效。

他又指，雖然今次研究是基於今年1至4月的數據，並無涵蓋Omicron BA.4或5的變異病毒株，但外國的數據顯示，在針對Omicron BA.2變異病毒株方面，只要打3針仍有一定成效，港大未來會就疫苗應對Omicron BA.4和BA.5情況再做研究。

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責任編輯：李榮忠

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