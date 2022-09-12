【迪士尼樂園】「魔雪奇緣世界」園區2023年底登場　一文看清樂園來年重點活動

▲ 2023年下半年魔雪奇緣世界登場。（迪士尼提供）

香港迪士尼樂園度假區為慶祝17周年，適逢華特迪士尼公司來年成立100周年，除了呈獻「奇妙一百年」多個慶祝活動，今天（12日）亦公布2023年將推出的項目，包括《魔雪奇緣》主題園區魔雪奇緣世界於2023年底登場，而全新的華特•迪士尼與米奇老鼠銅像亦會於樂園亮相。

美國加州舉行的D23博覽會剛宣布了，以電影《魔雪奇緣》為題的主題園區「魔雪奇緣世界」，將於2023年下半年在香港迪士尼樂園登場，園區將重現阿德爾王國遊歷各個電影中的景點、播放耳熟能詳的音樂、 並設有主題美食。 「魔雪奇緣世界」設有兩項遊樂設施，包括以《魔雪奇緣》為主題的過山車 –「雪嶺滑雪橇」，在雪人小白和和馴鹿斯特的推動下，乘著由奧肯設計及打造的雪橇穿越阿德爾王國的森林峽灣欣賞自然美景，或在遊樂設施「魔雪奇幻之旅」乘坐小船，發掘「夏雪節」的樂趣，欣賞愛莎女王的冰雪皇宮及見到來自《魔雪奇緣》的朋友。

迪士尼樂園2023年推出項目的詳情：

「奇妙一百年」慶祝活動 一月至十月 米奇與好友將由農曆新年到萬聖節都換上「奇妙一百年」的主題服飾，幸運兔奧斯華亦會現身，與賓客會面。樂園商店將推出一系列「奇妙一百年」的主題商品。華特•迪士尼與米奇老鼠銅像亦會於樂園登場。 與StellaLou一起喜迎兔年！ 一月至二月 踏入兔年，Duffy與好友的粉絲可以與 StellaLou 一起喜迎兔年。LinaBell 將首次穿上全新賀年服飾，與賓客拜年見面！米奇與一眾好友亦祝各位「兔」氣揚眉，邀賓客投入 食、買、住、玩的體驗，歡度奇妙年年！ Duffy 與好友主題的食、買、玩體驗春日登場 三月至六月 Duffy與好友主題的全新娛樂體驗將於春日在廣場匯登場，連同美國小鎮大街一系列 Duffy與好友主題的食、買、玩體驗。 加入「新一代英雄」行列與復仇者聯盟出動 五月至六月 復仇者聯盟將於明日世界的舞台與粉絲會面。粉絲可選購多款 Marvel 主題商品，及品嚐多款Marvel主題美食。 迎接水花四濺的反斗夏日 六月至八月 夏日炎炎，賓客可與一眾迪士尼•彼思好友大玩水花，歡度透心涼的奇妙仲夏。一系列夏日派對的驚喜演出，包括 「Pixar水花大街派對！」 和夏日限定版戶外音樂派對 「迪士尼尋夢奇緣」將讓賓客盡情樂在當夏。 反轉迪士尼 齊齊作惡 九月至十月 香港迪士尼推出萬聖節派對，一眾迪士尼惡人傾巢而出，帶領大家將最惡一面「晒」 出嚟，反轉迪士尼。迪士尼繼續推出每年萬聖節必備的歌舞匯演《惡人舞動迪士尼》。 投入溫馨歡騰的「A Disney Christmas」 十一月至十二月 與一眾迪士尼朋友在漫天飄雪下，投入窩心傳統的節慶體驗之中，感受迪士尼聖誕的魔力。 魔雪奇緣世界登場 2023年下半年魔雪奇緣世界帶領賓客置身於《魔雪奇緣》的阿德爾王國， 親身遊歷各個電影中的重要場景，全面感受《魔雪奇緣》的 非凡魔力。

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責任編輯：陳麗娜