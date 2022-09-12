【冲遊泰國】港人移民清邁開車仔麵檔　「冬蔭妹妹」不斷換泳裝大派福利

▲ 「冬蔭妹妹」滋滋有味食車仔麵。

由泰國旅遊達人胡慧冲主持的J2節目《冲遊泰國》，上周新加入「冬蔭家族」的「叉燒姐」鄺玲玲介紹芭堤雅打卡熱點，今個星期輪到「冬蔭家族」成員「冬蔭妹妹」Wanmai Chotika出場介紹清邁好玩地。

今晚（9月12日）的《冲遊泰國》充滿文青氣息，胡慧冲換上一身黑白打扮，介紹一間名為Kalm Village藝術博物館，去年12月才開幕的博物館，不單止有得睇，還有得食有得買，更可以做瑜珈。

承接上周五（9月9日）出場的「冬蔭妹妹」，本周繼續為大家推介新興打卡點，其中一間中藥店改裝成的咖啡店，依泰語講法是非常「布爛」；即係懷舊。店內不止提供即叫即沖菊花茶，還有叉燒包、燒賣食，非常特別。

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▲ 中式藥館改裝成咖啡店。

推介溫泉旅館

本周稍後胡慧冲會推介於深山的Samoeng Centre溫泉旅館，想不到泰國都有溫泉浸。收費平過香港staycation，一晚收費3,500銖（約800元）連早餐，泰式按摩350銖（80元）一小時。

如果嫌太遠離人煙，可以去清邁貨倉旅舍（The Warehouse Chiang Mai），酒店由一系列貨倉改裝成，啱愛熱鬧的朋友。入面儼如小社區︰藝術館、古著二手店、酒吧同教畫畫的畫室都有。

至於最爆的打卡點應該是「冬蔭妹妹」介紹的KRISP Café，前身是一座佔地8,000呎的豪宅，地牢是藝術展館，停車場都有2萬呎。場內打卡位是「冇水泳池」，遊客可以在池底影相飲咖啡。

▲ 港人Peter數年前移居清邁，生意受疫情影響。

生意受疫情影響

在第9集，胡慧冲搵到來自香港的移民Peter，他數年前到清邁，同朋友夾份開了檔車仔麵叫Soup Yummy，將香港獨特美食「嗱喳麵」帶到泰國。

節目中，Peter講到一年前疫情最嚴重時，晚上9時走上街頭是沒人沒車︰「最差時間每日賣麵收入只有2,000銖（約450元），連自己人工都唔夠。近２、３月市民打齊三針信心返嚟，市況開始興旺，開始收支平衡。」他相信附近兩間大學復課後，生意會改善。

▲ 「冬蔭妹妹」每集 以不同泳衣亮相。

「冬蔭妹妹」派福利

胡慧冲在介紹旅遊景點之餘，不忘為大家派福利。今周出場的「冬蔭妹妹」，每集以不同款式泳裝登場，胡慧冲接受訪問時話︰「泰國天氣熱咪要游水，游水咪着泳衣囉。」

講到近日位處泰北的清邁，成為港人移民新熱點時，他又話︰「係呀，因為清邁生活指數實在平過曼谷，而且有種小城風味。又冇咁易塞車，最簡單機場去市中心，都係15分鐘車程，方便過你赤鱲角機場出旺角。而且不斷有新嘢出現，新嘅咖啡店、餐廳，好有鄉土情懷。要fushion同型都有。」

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