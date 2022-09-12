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【六合彩】吳君如與爸爸夏春秋溫韾拍片　冬叔被網民問：有冇金多寶貼士？

娛樂 12:27 2022/09/12

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中秋佳節，人月兩團圓！吳君如在日前於個人IG上載短片，祝大家中秋節快樂。在片段中，君如與父親夏春秋（冬叔）一同坐在梳化上，十分溫馨。久未露面的冬叔雖則已年屆90，但依然十分精靈，並祝大家「個個快樂」。

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君如：真係好感恩

君如的「父女同框」短片，現時已累積超過6萬次觀看次數。與父親拍短片的君如說：「今日真係好感恩。」冬叔就問她「點解」，君如回應：「因為有老竇陪我過中秋節囉，中秋節快樂。」冬叔接著說：「中秋節快樂，大家快樂，個個快樂。」

冬叔在1953年入行，1961年淡出娛樂圈後於1969年重投娛樂圈簽約麗的電視，之後隨歲日長漸淡出幕前，是次難得再次出現，佘詩曼亦有留言：「Miss you 冬叔 健康快樂！」，冬叔兒子吳君祥的前妻江美儀則派心心。

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被問金多寶貼士

冬叔最為深入民心是主持六合彩，他是第一代六合彩攪珠節目主持，而且此工作一做便長達17年，故又被稱「六合彩之父」、財神，有網民就在君如上載的短片下搞笑問：「有冇金多寶貼士？」。

過往冬叔在主持節目期間，曾經在燈光照射，誤將18號報作10號，而下一個攪出的號碼又剛好是10號，冬叔後來說：「人人都話係造假，話冬叔預先知道下一個號碼，我真係百辭莫辯。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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