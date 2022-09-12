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【淘寶神器】$66淘寶打亮錶面神器　神還原完美錶面：好似新一樣

休閒消費 12:08 2022/09/12

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熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

網民於淘寶買入打亮錶面神器。

帶智能手錶，通常會遇到錶面「刮花」的問題，日益損耗，又不知道如何處理？近日，有網民於社交平台分享打亮錶面神器，於淘寶入貨，再自行打磨，就可以還原完美錶面，「新嘅一樣！」。

網民於Facebook群組「淘寶開心share」發文分享，指自己於淘寶購買了「打亮錶面神器」，親手成功打磨錶面，令原本充滿花痕的錶面，神還原至新的智能手錶一樣！只需大約$66港幣，就可以把智能錶面大翻身，焕然一新！

    點擊圖片放大
    +3
    +2

事主亦有分享打亮過程，「第一步打磨，第二步拋光，客服會詳細指導，打磨會耐d，需要有耐性。」不過大家要留意的是手機、眼鏡、勞力士錶等就不可使用。

跟客服指示，唔困難，有視頻。

雖然成功把錶面打亮，事主亦有「淘埋個mon 貼」，以免再度刮花，其他網民都呼籲大家，一定要用螢幕保護貼，「唔慳得！」。帖文一出，立即引來大批網民留言，不少網人民都感到「很神奇」，亦有不少留言問道：「點整！」、更大讚事主「勁喎」、「好靚」、「好似新既一樣」、更有人建議事主「開返檔幫大家整」！

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責任編緝：蕭雅文

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