  • 33°C
香港時間 : 2022912日 (週一) 17:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【步行有益】每天步行30分鐘　外國研究: 降低62%失智風險

健康 16:50 2022/09/12

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

讀萬卷書不如行萬里路，但其實原來不需要行「萬里」便可以維持頭腦靈活。有外國研究指，市民只需要每天步行維持30分鐘，便能降低62%失智風險。

最新影片:

據美國有線電視新聞網（CNN）引述一份於本月(6日)刊登於《美國醫學期刊：神經醫學》的研究，有研究人員自2013至2015年間追蹤了78430名年齡介乎40至79歲的英國人，他們需要戴著計步器，以讓人員收集數據分析他們每日走路的步數及7年後罹患失智症的風險。

研究發現，日行3800步至9800步就能降低失智風險。以任何速度日行3800步的人能降低25%失智風險，日行9826步的人減少50%失智風險，若加快速度，每分鐘步行超過40步，一天走6315步能降低57%失智風險。此外，研究亦發現失智風險降最高的人是每分鐘走112步、每天走30分鐘的人，失智風險足足降了降62%。

研究共同作者、南丹麥大學（University of Southern Denmark）兼職副教授克魯茲（Borja del Pozo Cruz）表示，研究結果十分具鼓舞性，因4000步對許多人並非難事，尤其對一些無運動習慣的年長人士；又強調步行的強度甚至比步數更重要。

不過研究人員也承認這只是觀察性結果，無法在走路及降低失智風險之間建立直接的因果關係，參與計劃者的年齡分佈可能也影響研究中失智症患者的比例，因為失智症通常會在更年長的族群中診斷出。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【生命鬥士】信信捱過早產換肝健康成長大步行　媽媽感恩兒子2歲生日：勇氣可嘉
17:06 2022/02/21
【生命鬥士】信信捱過早產換肝健康成長大步行　媽媽感恩兒子2歲生日：勇氣可嘉
【STEM教育】中小學生參與聯校智能運動STEM大賽　體適能專家︰步行少於1小時影響身心
18:08 2022/06/28
【STEM教育】中小學生參與聯校智能運動STEM大賽　體適能專家︰步行少於1小時影響身心
【養生之道】89歲胡楓每日步行兩小時　修哥身壯力健從不進補
17:53 2021/08/19
【養生之道】89歲胡楓每日步行兩小時　修哥身壯力健從不進補

你可能感興趣

【生命鬥士】信信捱過早產換肝健康成長大步行　媽媽感恩兒子2歲生日：勇氣可嘉
17:06 2022/02/21
【生命鬥士】信信捱過早產換肝健康成長大步行　媽媽感恩兒子2歲生日：勇氣可嘉
【STEM教育】中小學生參與聯校智能運動STEM大賽　體適能專家︰步行少於1小時影響身心
18:08 2022/06/28
【STEM教育】中小學生參與聯校智能運動STEM大賽　體適能專家︰步行少於1小時影響身心
【養生之道】89歲胡楓每日步行兩小時　修哥身壯力健從不進補
17:53 2021/08/19
【養生之道】89歲胡楓每日步行兩小時　修哥身壯力健從不進補
健康問題 養生 運動 大學 丹麥 英國

最高瀏覽

【巴士爭執】大叔推年邁輪椅母上巴士　車長因一原因拒落斜板遭爆粗辱罵
11:59 2022/09/11
【巴士爭執】大叔推年邁輪椅母上巴士　車長因一原因拒落斜板遭爆粗辱罵
【明星手袋】蔡嘉欣近期最愛Longchamp漁網袋　法國旅行狂晒斷貨迷你號
18:41 2022/09/07
【明星手袋】蔡嘉欣近期最愛Longchamp漁網袋　法國旅行狂晒斷貨迷你號
【尾二一屆口罩小姐選舉】網民不滿「聞西」撼贏「師姐」　梁茜童飽受大胸之苦被誤解【多圖】
17:28 2022/09/11
【尾二一屆口罩小姐選舉】網民不滿「聞西」撼贏「師姐」　梁茜童飽受大胸之苦被誤解【多圖】