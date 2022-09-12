【步行有益】每天步行30分鐘　外國研究: 降低62%失智風險

讀萬卷書不如行萬里路，但其實原來不需要行「萬里」便可以維持頭腦靈活。有外國研究指，市民只需要每天步行維持30分鐘，便能降低62%失智風險。

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據美國有線電視新聞網（CNN）引述一份於本月(6日)刊登於《美國醫學期刊：神經醫學》的研究，有研究人員自2013至2015年間追蹤了78430名年齡介乎40至79歲的英國人，他們需要戴著計步器，以讓人員收集數據分析他們每日走路的步數及7年後罹患失智症的風險。

研究發現，日行3800步至9800步就能降低失智風險。以任何速度日行3800步的人能降低25%失智風險，日行9826步的人減少50%失智風險，若加快速度，每分鐘步行超過40步，一天走6315步能降低57%失智風險。此外，研究亦發現失智風險降最高的人是每分鐘走112步、每天走30分鐘的人，失智風險足足降了降62%。

研究共同作者、南丹麥大學（University of Southern Denmark）兼職副教授克魯茲（Borja del Pozo Cruz）表示，研究結果十分具鼓舞性，因4000步對許多人並非難事，尤其對一些無運動習慣的年長人士；又強調步行的強度甚至比步數更重要。

不過研究人員也承認這只是觀察性結果，無法在走路及降低失智風險之間建立直接的因果關係，參與計劃者的年齡分佈可能也影響研究中失智症患者的比例，因為失智症通常會在更年長的族群中診斷出。

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責任編輯：羅嘉欣