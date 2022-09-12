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【英女王逝世】凱特告知英女王逝世眼濕濕　4歲路易王子一句話安慰媽媽

育兒經 12:30 2022/09/12

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原來路易王子是曖男。

英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）日前逝世，享壽96歲。英國威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）與英女王感情深厚，凱特告知孩子英女王逝世時眼濕濕，4歲兒子路易王子一句話安慰媽媽感動網民，路易王子更被網友封為暖男。

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據外媒稱，與丈夫英國威爾斯親王兼王儲威廉（Prince William）育有3名孩子的凱特得知奶奶去世後，將消息告知3個仔女，凱特當時神情哀傷，更一度眼濕濕，只有4歲的路易王子用了一句說話安慰媽媽，他說：

至少曾祖母現在可以跟曾祖父在一起了。

凱特聽到很感動，眾人聽了也非常有感觸，路易王子更被網友封為暖男。

又識嗲媽咪。（法新社）

消息來源自一名叫拉諾（Banita Ranow）的市民，她到溫莎堡外的The Long Walk觀看王儲威廉與民眾會面時，將故事訴說出來。

路易小王子一向精靈活潑，最令人印象深刻的是，在今年6月時他與嫲嫲在登基70周年紀念慶祝活動中的童趣對話。照片所見，路易小王子摀耳大喊的畫面令人印象深刻。原來在此之前，英女王與曾孫路易王子說了幾句。

英女王登基70周年紀念慶祝活動中，路易王子表情多多。（法新社）

有唇語專家指出，路易王子當時問曾祖母「紅箭飛行表演隊（Red Arrows）要來了嗎？」，女王回答「希望如此」。之後飛行表演隊來了，女王跟他說「他們來了」，路易隨即開心起來。英女王親切的小舉動，令人感受到她對孩子滿滿的愛。

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責任編輯：王明芳

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