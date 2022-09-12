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【一代巨星】唐鶴德貼合照悼張國榮66歲冥壽　借《今生今世》歌詞對哥哥訴心意

娛樂 12:15 2022/09/12

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哥哥我們永遠懷念你。

一代巨星張國榮轉眼已經離開我們19年，但這些年來我們從沒忘記他，哥哥依然永遠在我們心中！

今天（9月12日）是哥哥66歲冥壽，他的一生摯愛唐鶴德（唐唐）多年來不論是9月12日及4月1日都會準時發文懷念哥哥。唐唐今年亦一如以往，凌晨12時便在社交平台發文懷念哥哥：「感激天意碰著你…………生日快樂！」

【張國榮離世19年】唐鶴德從未忘一生摯愛　貼合照念張國榮：人間的四月天是暖是愛

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發文悼一生摯愛

唐唐在個人社交平台上載與哥哥的合照，相中二人穿上西裝一同慶祝，據知這張相攝於1998年，唐唐更藉哥哥的歌曲《今生今世》的歌詞來表達心意，對哥哥的情永不變，而緊接着的歌詞為「願意今生約定 他生再擁抱」，相信在唐唐心中即使今生不能相守到老，但願來生再聚能相愛到老。

其實自張國榮於2003年離世後，唐唐這些年來從未忘記過哥哥，他更於2013年在IG開了一個公開賬戶「dhttong」，自2016年開始，每年哥哥的生忌和死忌，都會公開一張哥哥的珍藏相悼念，有時又會在聖誕節、中秋節、農曆年等節日，跟粉絲分享哥哥的相片，因為唐唐知道粉絲與他一樣對哥哥念念不往。
不少粉絲都在唐唐的社交平台留言：「哥哥，我想你！」、「哥哥，生日快樂！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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