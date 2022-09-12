【愛心外傭】菲傭收養街上唐貓被僱主炒　網民︰貓同姐姐我想一併收編

▲ 本港有名菲傭收養街上唐貓，沒問准僱主被辭退。

本港一名外傭在8個月前街上執到一隻唐貓，由於僱主長期在外地工作不在家，工人姐姐帶黃貓仔回家照顧。早前，僱主回港發現家中有貓，即時辭退了姐姐。有義工收到姐姐求助，代為在網上發帖為黃貓仔找領養人。事件掀起網民熱議，有很多人讚外傭有愛心，指僱主涼薄，亦有人認為應問准僱主。所幸，最新消息是唐貓已被領養，不用再流落街頭。

▲ 黃貓仔好可愛，搵到新奴才了！要幸福。（facebook圖片）

菲傭私下養貓沒通知僱主

有網民早前在facebook群組「天下貓貓領養及義工討論區」發帖，為一隻黃貓仔出領養，貓咪的主人是名外傭，該名愛貓工人姐姐約在8個月前街上執到唐貓仔，指僱主不俾她養而求助。發帖義工好奇下細問詳情，

原來僱主長期喺外國做嘢，近日回流返港發現佢養貓，及即時解僱姐姐，所以想搵一個好心人收養。

最新影片︰

義工為黃貓出領養，要求想領養者需家中裝有窗網，以及必需全家同意。帖文附有照片，出領養的唐貓是一隻黃虎斑白貓仔，手腳呈白色「穿上白襪仔」，少許肉地，被人抱著顯得很乖巧，網民憑照片相信外傭一直悉心照顧貓仔。

網民意見兩極

事件掀起網民熱議，有很多人讚外傭有愛心，指僱主即時解僱不近人情，「如果係我嘅話我無所謂，因為我都喜歡貓仔，有愛心好過打斧頭果啲」、「雖然姐姐私下帶貓返嚟，僱主有權話佢唔啱。不過處理方法有好多，點解一定要炒呢？守護生命係咪重要過規矩？」等。

另外，有網民從僱主角度考慮多些，認為有愛心是好事，不過應問准，「 始終係僱主屋企 ，貓毛、大小二便等唔係受歡迎，唔係個個僱主接受到」、「我自己都有養貓，亦有工人姐姐。不過話分兩頭，唔通我又可以帶隻浪浪返公司叫老細收養咩」等。

更多網民意見

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

貓貓一切安好已被領養

不少網民希望事件中的外傭能找到好僱主，以及盼黃貓找到家。有網民直言「貓同姐姐我想一併收編」。發帖的義工日前再更新消息，感謝大家關注事件，更附上黃貓仔的可愛照片，牠已找到新主人了。

感謝領養人領養工人姐姐嘅貓貓，貓貓現在一切安好，多謝各位，工人姐姐亦決定返回菲律賓，感激各位嘅好意。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼︰https://bit.ly/3Aa0qvT

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/3sEeM3Q

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳