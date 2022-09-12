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【封區檢測】何栢良倡取消大廈強制檢測　認為失去截斷傳播鏈原意

社會 12:11 2022/09/12

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何栢良倡取消大廈強制檢測，認為失去截斷傳播鏈原意。（資料圖片）

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，大廈強制檢測已失去原來意義，成效低卻動用大量資源，並令市民感到抗疫疲勞，建議取消行動。

何栢良在商台節目表示，大廈強制檢測在疫情初期推出可在香港擠逼環境中，盡快截斷傳播鏈，但現時本港每周有7至8萬宗感染個案，基本上所有污水樣本都含有新冠病毒，污水檢測已起不到原先作用，加上政府政策容許確診患者居家檢疫，即是某程度已接納大廈內出現橫向或直向傳播，如果仍要大廈居民強檢，在政策上是互相矛盾，邏輯上亦行不通，建議取消大廈強制檢測和圍封強檢，避免加劇市民抗疫疲勞

何栢良續指，相關行動的成效要視乎找出個案佔整體確診數字的比例，如果比例低，卻動用相當多資源，成效就會變低，同時要了解民意，有關措施是否擾民及有否相互抵觸。他強調，現時防疫重點已轉移，並非不容許社區有傳播鏈，而是要減少重症及入院率。

他認為，政府早前調整疫苗通行證，「一刀切」將12歲或以上人士接種第2和第3針疫苗之間的寬限期，由原先6個月縮短至5個月，未能精準針對60歲或以上長者接種率低的問題：

呢個我覺得莫名其妙，睇到醫管局出現大量未打針第三針的老人家入院，咁點解仲要俾5個月寬限期呢？

他建議，應該取消60歲或以上人士的接種疫苗寬限期，才能精準針對高風險人士。

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記者：陳麗娜

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