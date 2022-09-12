【馬路如虎口】工人姐姐踢人字拖抱住少主　跨路壆連過兩條馬路險象橫生

▲ 工人姐姐抱住少主已經顯得有啲乏力，仲要跨上約2呎的路壆過馬路，真係太危險喇！

不少人為了貪方便，罔顧安全亂過馬路，但抱住小朋友就更加應該打醒十二分精神，注意交通安全，一名外傭於中秋佳節，被網友直擊拍下跨路壆危險亂過馬路，熟睡的男童跌了一隻鞋仔也懵然不知，遭網友怒轟：「呢個位好危險！」

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前日(10日)，有男網友在facebook的「將軍澳主場」發帖，上載了一張外傭抱住一個年約5歲男童的相片同一條18秒的短片，樓主直擊了外傭的失當行為，並表示：「呢個工人姐姐咁樣帶個細路橫過馬路真係好危險，希望推到父母睇到！」

當日傍晚約6時30分，樓主於將軍澳廣場附近的巴士站發現踢人字拖的外傭及男童，樓主指外傭被巴士擋著視線，曾試過行出去探頭，然後見到有車迎面來便縮返入巴士站，之後在將軍澳廣場同寶盈花園交界馬路，樓主又見到該外傭抱住男童跨路壆連過兩條馬路，過對面的怡明邨，

呢個工人姐姐咁樣帶個細路橫過馬路真係好危險，希望推到父母睇到（仲要跌埋隻鞋仔)

外傭抱著熟睡的男童，顯得有點乏力，兩人先過一條馬路，穿著人字拖的外傭再跨上約兩呎高的路壆，期間男童被路壆上的植物弄跌了一隻鞋仔，外傭當然未有察覺，只向著前方再過另一條馬路，務求盡快步入怡明邨。

貼文一出，外傭罔顧安全的行為，遭網友炮轟，紛紛直呼「太危險了」、「咁都夠膽！」，有網友表示夜晚揸車先恐怖，「尤其是啲人著住黑色衫，企喺個花槽(路壆)度準備衝過馬路過怡明邨，去到呢個位真係小心」、「呢個位好危險， 因為草叢會阻擋視線，特別係夜晚。我自己揸車經過這位置，都一定收慢再望清楚有無人先去。」，也有網友指，「呢個位好多孝子孝女，好爸爸同好媽媽日日係咁過，跟本應該中間再加欄桿分隔杜絕啲人係咁過。」其實外傭抱住小朋友不應該冒險，應該行遠少少有紅綠燈才好過馬路。

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責任編輯︰王明芳