【長壽皇室】英國皇室長壽家族揭秘飲食　菲臘親王享年99歲排第3

▲ 揭秘英國皇室長壽家族飲食。

英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日駕崩，享壽96歲。登基已逾70年的英女王，是英國史上在位時間最長的君主，而事實上，英國王室不乏長壽成員，如英女王丈夫菲臘親王（Prince Philip）享年便有99歲，是英國王室中第3長壽的成員。維持健康秘訣，除了與日常生活習慣及心境有關外，飲食也是相當重要的一環。

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菲臘親王與英女王相伴73載，是英國王室成員排行第3長壽，而最長壽成員分別是享年102歲的愛麗絲王妃（Princess Alice, Duchess of Gloucester），以及英女王母后、享年101歲的伊莉莎白王太后（Queen Elizabeth The Queen Mother）。前皇室御廚就曾透露，皇室成員的一些飲食習慣及禁忌，不如外界想像般隆，反而是注重均衡飲食，而在食物安全上也相當小心。

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1.避免可致中毒的高風險食物

曾在皇室廚房工作的Darren McGrady透露，英女王會避免進食貝殼類食物，原因是這類食物容易導致食物中毒。有前皇室御廚表示，早期的英國皇室成員出國進行公務時，會儘量避免進食甲殼類海鮮如蝦、蟹、龍蝦等，也不會生飲自來水，或進食一些未全熟的肉類，以減低食物中毒機率。

2.進食自家栽種蔬果

英國王室庭院會栽植許多蔬果，包括在白金漢宮、蘇格蘭或北愛爾蘭的度假皇宮庭院也有種植地。而英王查理斯三世（Charles III）也醉心有機種植，更曾購買農莊重整為 Highgrove 生態莊園，喜歡進食有機食品。

3.進食原型及低碳水食物

王室成員注重體態健康，凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）就曾在產後使用「杜肯減肥法」（Dukan）來修身，攝取大量蛋白質及低糖份蔬菜，飲食以原型食物為主。至於威爾斯親王（Prince of Wales）威廉（Prince William）也曾以低碳水化合物飲食來減肥。據指，凱特王妃一家沒有聘用廚師，飲食上都是由凱特王妃親自下廚。

4.英女王8個飲食營養貼士

英女王御用醫生Mosaraf Ali過去曾向公開英女王的餐單，分享早、午、晚三餐都要吃得「好」的關鍵。

早餐宜多吃清淡且含豐富蛋白質的食物，例如雞蛋和杏仁。另外也可吃水果、穀片和乳酪；午餐應是三餐中攝取最多卡路里的一餐。最好的午餐組合是蔬菜加蛋白質加碳水化合物，例如火雞、沙律和薯仔等。飯後可享用不太甜的甜點；晚餐要在晚上7至8時內完成，盡量食得清淡，避免吃辛辣、重口味和甜的食物，因為這些食物需要很長的時間消化，有機會影響睡眠質素。

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責任編輯：羅嘉欣