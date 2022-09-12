【致命惡菌】男子海邊釣魚被魚刺傷手　3日後傷口惡化揭染海洋弧菌險截肢

▲ 男子海邊釣魚被魚刺傷手，3日後傷口惡化局部組織壞死。

觸碰海鮮魚類時切記要小心，否則被刺傷，後果可以好嚴重。台灣一名男子於海邊釣魚時不慎被魚刺刺傷，原先以為小事一則，只僅用碘酒消毒，豈料3天後傷口竟急劇惡化，引起嚴重蜂窩性組織炎，局部組織更有壞死情況，需立即住院及進行清創手術，經過多日抗生素治療情況才有好轉。有醫生指，男子因傷口感染海洋弧菌，變成壞死性筋膜炎，如不及時送院，恐有恐有截肢及性命之憂。

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綜合台媒報道，萬芳醫院感染科醫生李文生表示，海洋弧菌是在海洋中的細菌，傷者一般是因食用生食海鮮或被生長於海水的生物所刺傷而感染，通常患部會紅腫熱痛和水泡，更嚴重者會組織壞死，遂引發敗血症時恐有性命之憂。李文生又指由於海洋弧菌與其他細菌感染症狀相差無幾，病人容易忽略感染的嚴重性；令傷口未及時處理變成蜂窩性組織炎、壞死性筋膜炎，若持續往深層筋膜侵襲病患更恐會面臨截肢的風險。

對於治療方法，李文生指輕微感染者會使用抗生素治療，嚴重蜂窩性組織炎則需要合併外科清創，等到傷口日漸痊癒再透過補皮手術，讓患部早日癒合。李文生又提醒，海邊或魚市場是感染海洋弧菌的溫床，大眾到海邊遊玩時，亦應留意礁石、尖銳物品或者接觸魚類時，都需要特別小心，另外有肝臟疾病、癌症、糖尿病控制不良等免疫力低下的族群，若出現傷口更要謹慎診治，千萬不可輕忽。

創傷弧菌又稱為海洋弧菌，據本港食物安全中心，創傷弧菌是一種天然棲息於和暖的海水和河口中的細菌，蠔等雙殼貝類軟體動物更可能含大量創傷弧菌。進食生或未經煮熟的受污染海產，或傷口接觸到海水人士，包括處理生的海產時遭割傷和有外露傷口等，皆有可能受到感染。創傷弧菌感染的潛伏期介乎12小時至數天左右。若是長期病患受感染，尤其是肝病或酗酒人士、糖尿病、血色素沉着病和愛滋病患者，此細菌可引起原發性敗血病（血液感染），嚴重時足以致命。

9大預防感染法

台灣急診科醫生謝貝尤過去曾提醒，免疫功能低下的患者，包括潛在肝病患者，需特別注意預防創傷弧菌感染。以下是9大注意事項：

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責任編輯：羅嘉欣