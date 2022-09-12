【好人好事】大埔長期病婆婆需洗腎　暖男老闆不怕苦免費送貨上山

▲ 大埔長期病婆婆需洗腎。暖男老闆不怕苦免費送貨上山，召義工搬貨一呼百應。

長期病患所需承擔醫療物資昂貴，若加上不便出門，送貨運費更是不便宜，加重病人負擔。大埔一名長期病患需洗腎的婆婆住所偏僻，因位置不方便，即使加錢請送貨仍不肯送貨，有暖心送貨公司老闆不怕苦免費送貨上山，更召義工搬貨一呼百應。

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送貨公司「貨Van仔」老闆在Facebook專頁發文，表示有同行向其求助，指一名長期病婆婆需要長期洗腎，但她家住位置偏遠，需爬上八層樓梯之餘，再行一段路上山才到。婆婆足不出戶，只靠有孝心的兒子照顧起居飲食，甚至洗腎治療。而她每月的洗腎水共33箱，重達10kg；一日用一葙，剛好是一個月貨量，但起碼要$2500-3000搬運費不等。

同行公司因知道婆婆住所位置不方便，即使加錢請送貨仍不肯。於是，「貨Van仔」老闆決定擔起幫婆婆送洗腎物資的重任。

召集義工免費送上門

老闆表示，數千元運費對於有錢人而言，可能並不覺得貴，畢竟「健康無價」，運費貴些也是「值得」，但是對一個長期需要治療的病人來講 ，一次搬運費足夠買到更多的藥。而婆婆每月需承擔的數千運費，起碼能讓她再多買10日左右的藥。暖男老闆經了解後，便決定每個月都免費幫婆婆送貨，讓婆婆一家可以省下高昂運費用於買藥：

自己本身唔太清楚長期病患者處境，但經歷過第一次送貨，發現原來香港唔少人面對緊呢啲問題，唔係個個畀得起呢筆搬運費。

不過，老闆一人搬運大量物資上山，亦實在困難，直言「33箱搬到我懷疑人生，但搵唔到理由怕辛苦唔幫」，於是徵集義工一起幫忙。

一呼百應

老闆分享個案後，令大批網民深受感動，紛紛湧入帖文留言區留言「想幫手」，或主動加入義工群組。短短一日内，就已有200人加入了老闆的義工行列。目前已有逾300人加入義工群組，成功徵集到足夠人手。

眼見如此多香港人願意主動伸出援手，老闆深受感動：

香港真係好多好好好好心地嘅人，希望大家可以用一顆單純嘅心做得更好。

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責任編輯：羅嘉欣