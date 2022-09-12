【阿Mo傷勢】李牧師表示暫不考慮其他醫療方案　阿Mo專注配合中西醫匯診

▲ 阿Mo千祈唔好放棄。

人氣男團MIRROR的演唱會自發生意外後，當中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫伊利沙伯醫院ICU。

日前阿Mo父親李盛林牧師向教友發的最新代禱信，當中提及到阿Mo可以脫離呼吸機，情況亦由危殆轉為嚴重，又指阿Mo向父親等人表示，已接受自己將有一段很長的時間在醫院接受治療，並會安然面對。

【阿Mo傷勢】So Ching分享合照籲珍惜眼前人 阿Mo脫離呼吸機：會安然面對

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阿Mo專注配合醫管局醫療方案

資深親子及家庭教育工作者羅乃萱在社交平台發文指知道不少網民都十分關心阿Mo的病況，並提出不同的醫療建議，惟她指阿Mo現時現時需專注配合醫管局的醫療方案，暫不考慮各方提出各樣醫療或其他方面的建議，感激大家的關心。

羅乃萱在社交網上載阿Mo的公仔照，旁邊更引用經文「在人不能，在神凡事都能 。」

帖文中她留言表示：「十分感謝大家的好意，連日來收到不少網友關懷李牧師一家，也給了各式各樣醫療或其他方面的建議，只是『暫時因為醫管局中醫介入，與西醫團隊匯診，暫時不考慮了，有心。』李牧師一家也深深感受大家的關愛，只是此時此刻，他們需要專注與配合醫管局的醫療方案，請大家見諒！再次感謝大家的關心代禱。」

她望大家繼續為阿MO禱告：「我深深覺得，此時此刻，讓我們一起為李牧師一家恆切禱告，求主醫治大能臨在阿MO身上，是最重要的。」

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