【有個閨密叫祖藍】暖男丈夫王祖藍預早立遺囑　陳松伶收老公奪命追魂Call

由王祖藍主持的《有個閨密叫祖藍》在昨晚（9月11日）播出第7集，嘉賓為陳松伶（松松）。雖然松松姐姐與祖藍是透過《閨密》才首度會面的「網友」，但二人一開始便瘋狂爆料。

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王祖藍立定遺囑

王祖藍在松松追問下直認偶爾會將收入全數上繳李亞男：「我話過：『逢係同你一齊做嘅job，啲收入全部畀晒你。」

他更指已為愛妻立定遺囑：「基本上我類似整晒遺囑，房產收租都會去晒佢嗰度，我係預咗萬一自己唔喺度，佢都一路有收入。」

對於祖藍對愛妻如此貼心盡責，松松大表欣賞，並指張鐸也是責任心很重的男人：「你哋都會先為對方去諗，好驚自己有一日照顧唔到對方會點。」

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松松爆料

常遭老公取笑「金魚記憶」的松松，透露由於不擅計數及理財，故財政等事宜歸張鐸管理，並大讚張鐸早已為二人做好理財計劃，更詳細列出了為此必須完成的事，令松松甜在心頭：「望到個心入面好有安全感。」

不過張鐸亦有搞笑煩人一面，松松指張鐸有時為了買衣服送她，會在名店上演「女裝花生騷」，因而惹起騷動：「佢去到歐洲啲鋪頭，會真係著晒所有女裝影相畀我睇，當然係因為我冇一齊去啦，仲要全部相都係叫售貨員姐姐同佢影嘅，啲女仔就猛話：『你真係好勁呀！』」

松松又謂張鐸是緊張大師，與松松外出吃飯的友人，不少都收過他的奪命追魂Call：「我同佢相處似係多咗個爸爸咁，如果佢同我唔喺同一個城市，然後我同我哋啲common friend出去，佢會成日打住電話問我：『幾點返去呀？車準備好喇，你快啲上車喇！』然後又係咁打畀我周遭嘅友人。」

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張鐸「唔沖涼就瞓覺」

出名是恩愛夫妻的松松與張鐸，但原來當初認識，張鐸對松松的第一印象並不好：「我哋嗰次要圍讀，佢就覺得點解呢個女演員遲到，因為我嗰日趕飛機去；第一眼佢係唔鍾意我，我就覺得幾得意：『佢話我遲到喎，冇人話過我架嘛』。但其實真正覺得呢個人可靠，係拍完戲之後。」

不過張鐸可靠之餘亦很可恨，松松笑言他原來有「唔沖涼就瞓覺」的惡習：「有次佢上床之後，我問佢：『洗咗頭未呀？』佢就話：『明天洗』，我問：『明天甚麼時候洗？』佢話：『游泳的時候順便洗』，我真係（激到）暈低呀！」

除了衛生問題令松松大感困擾，松松又指張鐸是「嗌交王」：「我發覺我原來可以成為好好嘅律師，我同張生一齊後，佢提升咗我嗌交技能！」

▲ 松松、張鐸（微博圖片）

松松分享愛情保鮮法

與老公活像歡喜冤家的松松，還大方分享了二人的愛情保鮮法：「我哋紀念日同生日都會飛去對方嘅城市。（做啲咩多？）做一樣為佢而做嘅嘢，幾個鐘都可以擦出新嘅愛火花。例如我好鍾意飲香檳，佢就會陪我飲，佢自己唔飲嘅，佢成日話：『香檳有乜好飲，全部都係糖水，怪不得飲到你咁肥！』」