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【2022潮語】2022網絡最紅常用11大潮語　時下年青人潮語你識幾多個？

休閒消費 17:21 2022/09/12

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11大常用潮語，大家認識多少個？

不同年代會有不同的「潮語」出現，每個年代都會各自的「共通語言」，不想與年輕人出現「代溝」，大家就要「跟貼潮流」，一文看清時下年青人的「潮語」，減少「代溝」！

潮語1：Firm

Firm屬於褒義詞，出處來自Youtube Channel JFFT，Firm主要指「好掂」表示很確實的感覺，日常生活中會最常用到，例如：「呢張相好firm！」，即「呢張相掂喎」。

潮語2：Siu4

這個潮語的意思與讀音「笑死」相近，是懶人用語，不想打中文字時，可以用「Siu4」表達很好笑。

潮語3：少癲，大癲

主要形容瘋狂的程度，如「有啲癲」、「好癲好誇張」的感覺，例如：「佢買左十袋衫，大癲。」

潮語4：「0 尊」、「0 Firm」、「0 興」

「0」代表「沒有」的意思，所以「0 尊」代表不尊重人，是「零尊重」的縮寫意思，「0 Firm」指不確認，而「0 興」則代表「無興趣」。

潮語5：Famj

Famj是Famous JJ的縮寫，指在社交媒體有名氣的紅人，有很多Fans及follwers的人，類似KOL。

潮語6：點部署

「點部署」意思是「如何部署」，「下一步要點做」、「如何解決」。例如：「佢又放飛機，點部署？」、「聽日就要交projectｗ，點部署？」

潮語7：張中

「張中」的全句其實是「張中和」，用普通話讀與「尊重我」讀音一樣，是諧音潮語。例如：「張中和好冇？」

潮語8：是

「是」的意思是本來「是」的意思，只是一個單字的使用，給予一種肯定得來，又乾淨俐落的感覺。如：「你係唔係食左飯啦？」，回答：「是」。

潮語9：唔建議

「唔建議」即是「不建議」，只是會用作有禮貌地表達個人意見的感覺，例如對方問：「一陣去做運動好唔好？」，很疲累的你就可回答：「唔建議」。

潮語10：Respect

Respect解作為尊重，向人表示稱讚，對人表示佩服，例如：「我日日做運動架」，回答：「Respect！」

潮語11：MM7

「MM7」是源至於速成輸入法，為「正」的意思，想打字快一點的人可以用「MM7」表示「正」。

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責任編緝：蕭雅文

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