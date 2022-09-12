  • 33°C
香港時間 : 2022912日 (週一) 14:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【非禮提堂】涉課堂上非禮11歲男童　義務男補習導師准保釋10月再訊

社會 13:31 2022/09/12

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

被告何永恒(中)准保釋候訊。陳曉欣攝

44歲男義務補習導師涉在課堂上非禮11歲男童，被控1項非禮罪，今（12日）被解往於沙田裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至10月10日再訊，以待警方進一步調查。被告准以現金及人事擔保各3萬元保釋，其間不得離港，須交出旅遊證件及每周到警署報到等。

被告何永恒（44歲），沒有報稱職業，被控於2022年8月13日至27日期間，在深水埗桂林街香港社區組織協會猥褻侵犯男童X。

控方申請暫時毋須答辯，以待警方進一步調查，反對被告保釋。署理主任裁判官張志偉聽畢控辯雙方陳詞後，批准被告以現金及人事擔保各3萬元保釋，案件押後至10月10日在九龍城裁判法院再訊，被告其間不得離港，不得重返涉案地點或接觸控方證人，須交出旅遊證件及每周到警署報到。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

罪案 九龍 社協 沙田 深水埗 九龍城

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【巴士爭執】大叔推年邁輪椅母上巴士　車長因一原因拒落斜板遭爆粗辱罵
11:59 2022/09/11
【巴士爭執】大叔推年邁輪椅母上巴士　車長因一原因拒落斜板遭爆粗辱罵
【大腸癌】42歲男無法排便狂放屁　求醫揭患大腸癌7大病徵要留意
15:18 2022/09/07
【大腸癌】42歲男無法排便狂放屁　求醫揭患大腸癌7大病徵要留意
【邊度都有外星人】UFO迷稱大嶼山遇外星生物　一個尷尬理由拒絕上太空船
11:15 2022/09/11
【邊度都有外星人】UFO迷稱大嶼山遇外星生物　一個尷尬理由拒絕上太空船