【非禮提堂】涉課堂上非禮11歲男童　義務男補習導師准保釋10月再訊

▲ 被告何永恒(中)准保釋候訊。陳曉欣攝

44歲男義務補習導師涉在課堂上非禮11歲男童，被控1項非禮罪，今（12日）被解往於沙田裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至10月10日再訊，以待警方進一步調查。被告准以現金及人事擔保各3萬元保釋，其間不得離港，須交出旅遊證件及每周到警署報到等。

被告何永恒（44歲），沒有報稱職業，被控於2022年8月13日至27日期間，在深水埗桂林街香港社區組織協會猥褻侵犯男童X。

控方申請暫時毋須答辯，以待警方進一步調查，反對被告保釋。署理主任裁判官張志偉聽畢控辯雙方陳詞後，批准被告以現金及人事擔保各3萬元保釋，案件押後至10月10日在九龍城裁判法院再訊，被告其間不得離港，不得重返涉案地點或接觸控方證人，須交出旅遊證件及每周到警署報到。

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記者：陳曉欣