【香港小姐】關楓馨努力裝備自己　Fabi盼觀眾認識她：不只是關禮傑女兒

▲ 關楓馨希望大家能真正認識她！

前港姐關楓馨（Fabi）去年參選香港小姐而入行,雖然最終她五強止步，並未獲得任何獎項，不過同樣得到無綫力捧，不論拍戲、主持同樣有份參與，機會多多，足見備受公司器重，上位可望！

轉眼入行一年，Fabi嘗試了不同方面的工作，對自己工作更有方向，她接受TOPick專訪時表現興奮：「這年獲益良多，有不同的新嘗試，包括綜藝節目和拍劇，接觸的東西多了很多，亦可訓練自己口才，現時較當初選美時的經驗多了少許，起碼知道要做甚麼，個人沒有那麼迷糊，對要做的事有明確方向。」

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藝人不易做

不過現實與幻想總有差別，要成為成功藝人絕不容易，Fabi自言與想像中確有不同，皆因要學習的事情有很多，並指在這一年的短短時間，已深明「台上一分鐘，台下十年功」的道理。

她說：「有時以為已經準備十足，但結果未必如你所想，背後要花更很多努力和付出先可做到。我記得做節目前都會熟讀整份稿，以為自己已經讀得很熟，但其實不只是要對份稿很熟，你要更清楚對白的內容，特別是上次我做的健康節目，真的要很清楚知道發生甚麼事，才可讓觀眾知你在做甚麼，若果身為主持都不知甚麼事，觀眾更加不會知道，所以一定要了解事情的來龍去脈，才可做得更好。」

Fabi又言自己本身並非淡定的人，現時信心才逐漸增加：「雖然很多人指我很淡定，但其實我內心是十分緊張，要說服自己要有信心做事，而我認為不論拍劇還是綜藝主持都要做好準備功夫，如果我準備十足就不需要太緊張，做事上來都會較有信心。」

▲ 陳慧安 攝

挑戰自己 做一份多元化工作

由小朋友教師搖身一變成為藝人，兩個工作性質可謂大有不同，而且後者更並非努力與收穫成正比，Fabi這個大改變全因喜歡挑戰自己，更覺得做藝人較多元化。

她認為藝人工作可接觸的範圍較廣，就如既可拍劇又可拍綜藝節目：「以前教小朋友，我都覺得很開心，很喜歡與他們相處。但我想可以多元化，挑戰自己，因為在娛樂圈這方面有很大挑戰性，可以不停進步，永遠都不會有個終點，可不停增值自己 例如像拍劇由小角色到重角，從中能不停學習以及增加自己的經驗。」

除了喜歡挑戰自己外，作為「星二代」的Fabi不諱言對這行有興趣亦與爸爸關禮傑有關：「都有少許與爸爸有關係，因為看見他工作的情況，知道這行是怎樣，同時因為爸爸做這行，更加了解這行是怎樣，休息時間不足，工作時間很多，反而更加明白這行的辛酸。」又指即使明知工作辛苦，惟她認為只要是自己喜歡做的事，就會願意犧牲。

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「星二代」身份是包栿？

至於提到「星二代」這個身份，由參選港姐時已成傳媒焦點，一舉一動都與爸爸關禮傑扯上關係，在外人看來要承受的壓力也不少，對此Fabi直認最初有感壓力，但後來明白不能讓壓力「困住」，更自言想大家認識的是關楓馨而不是透過關禮傑女兒的身份而認識她。

即使外間有指她「靠關係」的評論，不過樂觀的Fabi坦言與爸爸的關係改變不了，反而努力以行動證明自己更為重要，最重要做事盡力無悔便可。

她說：「每個人都有自己的想法，我覺得沒所謂，因我都阻止不了他們的想法，而且我認為不可以因某部份的人而影響自己，要好明白自己的方向，想自己實踐到甚麼東西，所以我都會看看大家對我有甚麼評價，因為我都想知怎樣令自己進步。」

Fabi亦透露爸爸也有提醒她在這行生存心態十分重要，有良好的心態才能在娛圈長久地打滾下去：「他對我說要怎樣調節心態在這行是十分重要和做好自己，不要與他人比較，因為大家的路都不同，所以只要做好準備功夫，就不用擔心那麼多。」

▲ 陳慧安 攝

主持拍劇兩兼顧

早前Fabi在健康節目擔任主持之一，她指在馮盈盈及周奕瑋（Jarvis）身上見識到做主持的「真功夫」：「盈盈和Jarvis做主持十分厲害，即使要說一些很複雜的術語，仍然說得很清晰，而且即使他們拍足一整天有多累都好，依然保持很好的能量，令我更加知道做藝人就是需要一直保持這個能量。」

除做主持外，早前Fabi更首次「處女下海」一嘗拍劇滋味，她透露劇中演女骨醫，跟吳偉豪、謝雪心和張武孝有較多戲份，又指最初未開拍時十分緊張，很害怕自己做得不好連累劇組，惟到拍攝期間已投入期中便有興奮感覺。

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首次拍劇的感覺

不過今次為Fabi首次拍劇，對這個「初哥」當然甚有難度，她說：「最難是要表現自然，因為在鏡頭前就好難自然，會想得火更多，既要兼顧對白又要顧及表情，再自然地演繹來，很多東西要學屠，加上我還是一個新人，不過心姐、吳偉豪和張武孝都會耐性教導我，例如提醒等我走位、視線等。」又指爸爸亦有與她一同研究劇本和了解角色，令她知道怎樣表達才令效果更為舒服。

入行一年的Fabi亦有為自己設下短期目標，她望自己不斷進步，每個節目做得更加好，並表示不會介意角色大小，最重要每次看見有新的進步，成為一個多元化的藝人。

現今的娛樂圈經常被指青黃不接，所以更需要更多新力軍加入，為演藝圈注入新元素，為觀眾呈現新鮮感，不過作為演員是需要經歷和磨練，更要一份很大的堅持和決心才能在演藝圈打滾，筆者希望Fabi早日建立自己的里程碑，讓大家能夠真正認識她，不只是關禮傑的女兒而已。

記者：陳曉柔