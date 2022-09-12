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【安達臣道冧天秤】麥美娟探訪22歲死者家屬　強調政府非常關注事件

社會 14:00 2022/09/12

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麥美娟探訪22歲死者家屬，強調政府非常關注這宗事故。（麥美娟Facebook）

秀茂坪安達臣道近安泰邨昨（7日）發生奪命工業意外，一個地盤天秤懷疑操作期間塌下導致3死6傷，其中一名死者為僅22歲的工程師助理。民政及青年事務局麥美娟今日（12日）探望了年輕工程師助理潘浩鈺的媽媽梅姐，強調政府非常關注這宗事故，各相關部門正嚴查。

麥美娟在社交平台表示，自意外發生後，一直惦記著幾個家庭，今早在工聯會立法會議員吳秋北和鄧家彪的安排下，探望了年輕工程師助理潘浩鈺的媽媽梅姐。梅姐向她表示，這幾日對她來說是如何漫長和難過，更與分享手機內浩鈺的照片，分享浩鈺生前生活的點滴。

麥美娟強調政府非常關注這宗事故，各相關部門正嚴查；又感嘆梅姐未來的生活固然不會容易，但認為憑著各方面的關心，她的路一定不會孤單。

當我們開開心心享受中秋假期時，梅姐和其他幾個家庭就只能望著天上的月亮，思念在幾日前嚴重天秤意外逝世的家人，那種錐心之痛可想而知。

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責任編輯：李榮忠

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