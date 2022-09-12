【2023預告】香港迪士尼樂園奇妙一百年驚喜　全球首個《魔雪奇緣》世界明年下旬開幕

▲ 香港迪士尼樂園度假區，2023年推出「奇妙一百年」連串驚喜。（香港迪士尼提供）

香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）為慶祝17周年，率先公布2023年一連串精采嶄新項目。華特迪士尼公司亦將邁向100周年，除了多個「奇妙一百年」慶祝活動外，更有萬眾期待的《魔雪奇緣》主題園區魔雪奇緣世界於2023年下半年矚目登場，全新的華特．迪士尼與米奇老鼠銅像亦會於樂園亮相，與大家歡度奇妙一年。

由農曆新年橫跨到萬聖節，一眾深受賓客歡迎的迪士尼朋友，包括米奇老、米妮、唐老鴨、黛絲等，會以全新奇妙一百年主題服飾亮相， 華特．迪士尼創作的幸運兔奧斯華亦會首次現身香港迪士尼樂園。商店將會推出一系列奇妙一百年的主題商品，延續歡樂氣氛。

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新園區魔雪奇緣登場

全新《魔雪奇緣》主題園區魔雪奇緣世界，將於2023年下半年在香港迪士尼樂園登場，賓客將置身於《魔雪奇緣》的場景中，並可以在阿德爾王國遊歷各個電影中的景點、聽到耳熟能詳的音樂、品嘗主題美食及感受阿德爾傳統氣息。

魔雪奇緣世界設有兩項遊樂設施，賓客可登上全球首個以《魔雪奇緣》為主題的過山車「雪嶺滑雪橇」，在雪人小白和和馴鹿斯特的推動下，乘著由奧肯設計及打造的雪橇穿越阿德爾王國的森林峽灣欣賞自然美景，或在遊樂設施「魔雪奇幻之旅」乘坐小船，發掘「夏雪節」的樂趣，一睹愛莎女王的冰雪皇宮及見到來自《魔雪奇緣》的朋友。

另外，2023年將會有一系列精采特備節目與節慶活動，包括︰

一月至二月︰與 StellaLou一起喜迎兔年

三月至六月︰Duffy 與好友主題的食、買、玩體驗春日登場

五月至六月︰加入「新一代英雄」行列 與復仇者聯盟出動

六月至八月︰迎接水花四濺的反斗夏日

九月至十月︰反轉迪士尼 齊齊作惡

十一月至十二月︰溫馨歡騰A Disney Christmas

記者︰黃依情

