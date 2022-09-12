【大腸癌】40歲OL狂放屁兼排液體　求醫揭患大腸癌擴散至膀胱

▲ 40歲OL狂放屁兼排液體，求醫揭患大腸癌兼擴散至膀胱。

放屁是正常的生理表現，但如果是長放臭屁，兼伴隨排便形狀改變，便要小心是大腸癌先兆。台灣一名40歲OL因長放臭屁，加上肛門處經常會有「湯湯水水」物體流出，令她感到十分尷尬，於是到醫院求診。豈料，醫生經檢查後，竟發現女子不但確診大腸癌，腫瘤更已擴散至膀胱，才會導致尿從直腸流出來。

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童綜合醫院急診部主任魏智偉在節目《57健康同學會》表示，該名女患者於辦公室工作，之前就已經飽受常放臭屁的困擾，直到最近排便時，眼見除有成形大便外，還會有一些湯湯水水的流質物體排出，甚至「沒排便的感覺也會流出來」，於是才到醫院急診。

魏智偉指出，急診醫生觸診時就發現患者直腸有異常情況，最終確診為大腸癌，至於患者所流出的湯湯水水物體，就是因為腫瘤已經擴散到膀胱，令尿液隨直腸與膀胱間的「通道」往肛門排出。魏智偉進一步解釋患者長放臭屁原因是，腫瘤在生長過程中其實會壞死，因此會散發惡臭，而當「排氣經過腫瘤時，就會一起把惡臭帶出去」。

不過，另一方面，魏智偉也強調，放屁是正常現象，大多都與吃了豆類或蛋白等會產生氣體的食物有關，所以如果是單純排氣就不用太過緊張。但若是伴隨其他症狀，如排便行為改變，出現腹瀉、屁味跟過去差非常多等附屬症狀就要特別注意。

大腸癌高危一族

大腸癌是本港第2號癌症殺手，據衛生署資料，不良生活習慣是患大腸癌的高危因素：

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大腸癌病徵

據衛生署資料，大腸癌患者會出現以下症狀：

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同場加映：預防大腸癌食物及湯水

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責任編輯：羅嘉欣